Hamburg Towers bei Bundesliga-Debüt chancenlos

Die Basketballer der Hamburg Towers haben im ersten Bundesliga-Spiel ihrer Vereinsgeschichte eine kostenlose Lehrstunde erhalten. Der Aufsteiger verlor am Montagabend beim deutschen Meister FC Bayern München mit 55:111. Das Team von Coach Mike Taylor stand beinahe über die gesamte Distanz auf verlorenem Posten und lag bereits zur Halbzeit hoffnungslos zurück (17:58). Auch nach der Pause fand der Liga-Neuling keine Mittel gegen das FCB-Starensemble.

"Türme" unter dem Korb hoffnungslos unterlegen

Vor 5.704 Zuschauern in der Münchner Mehrzweckhalle konnten die Hamburger dem Meister lediglich in den Anfangsminuten ein wenig Paroli bieten. Danach war ein Klassenunterschied deutlich zu sehen. Insbesondere unter dem Korb hatten die "Türme" nichts entgegenzusetzen. Hier machte Greg Monroe den Unterschied. 18 Punkte und zehn Rebounds schlugen für den 2,11 Meter großen Center am Ende zu Buche. Der 29-Jährige zeigte eindrucksvoll, warum er in seiner Karriere 632 Mal in der nordamerikanischen Profiliga NBA aufgelaufen ist. Monroe war zweiterfolgreichster Werfer der Hausherren neben Nihad Djedovic (20 Zähler). Für die Gäste trafen Marshawn Powell und der Ex-Münchner Heiko Schaffartzik (je zehn Punkte) am häufigsten.

Kleiner Trost für den Aufsteiger: Die schwerste Aufgabe hat er nun bereits hinter sich. Am kommenden Freitag (20.30 Uhr) steht für die Towers dann das erste BBL-Heimspiel in der Clubhistorie an. Gegner ist der Mitteldeutsche BC.

