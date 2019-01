Stand: 26.01.2019 19:53 Uhr

Hallenhockey-DM: Zwei Hamburger Teams im Finale

Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg und der Düsseldorfer HC bestreiten am Sonntag (11.30 Uhr) das Endspiel um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Damen. Bei den Herren verpasste hingegen Vorjahressieger Uhlenhorster HC Hamburg durch eine 2:3-Niederlage im Penalty-Schießen gegen den TSV Mannheim die erneute Final-Teilnahme. Dadurch stehen sich am Sonntag um 14.30 Uhr im Kampf um den Titel die Mannheimer und der Club an der Alster gegenüber.

Schröder und Valentin lassen Club an der Alster jubeln

Die Alster-Damen aus der Hansestadt setzten sich am Sonnabend zum Auftakt der 58. DM-Endrunde im Penalty-Schießen dank der Tore von Anne Schröder und Hanna Valentin mit 2:0 gegen den den TSV Mannheim durch. Nach regulärer Spielzeit hatte es 3:3 (1:2) gestanden. In der weitaus weniger spannenden zweiten Vorschlussrundenpartie behielt der DHC klar mit 5:1 (1:0) die Oberhand über den Mannheimer HC.

Titelverteidiger UHC scheitert

Bei den Herren machte der mit beiden Mannschaften vertretene Club an der Alster den doppelten Durchmarsch ins Endspiel durch ein knappes 4:3 (1:0) über den Münchner SC perfekt. Den vorentscheidenden Treffer zum 4:2 erzielte Patrick Schmidt eine Minute vor der Schlusssirene. Der UHC Hamburg ist dagegen gescheitert. Nach einem 5:5 (2:2) in einem turbulenten Match musste das Penalty-Schießen die Entscheidung bringen. Als einziger der jeweils drei Schützen traf der Hamburger Philip Schmid nicht, damit war der Titelverteidiger draußen.

Weitere Informationen Alsters Hockey-Damen machen Double perfekt Die Hockey-Damen des Clubs an der Alster haben sich ihren ersten Meistertitel im Feldhockey gesichert. Die Wellingsbüttlerinnen siegten im Stadtduell gegen den UHC. mehr Hallenhockey: UHC-Herren und Alster-Damen Meister Die Herren des Uhlenhorster HC sind deutscher Hallenhockey-Meister. Die "Eulen" gewannen das Finale gegen den Club an der Alster, dessen Damen zuvor in ihrem Endspiel triumphiert hatten. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 27.01.2019 | 07:25 Uhr