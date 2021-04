Grizzlys Wolfsburg nach Sieg in Mannheim im Play-off-Finale Stand: 30.04.2021 22:51 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg haben zum vierten Mal in ihrer Geschichte die Play-off-Endspiele um die deutsche Eishockey-Meisterschaft erreicht. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend im entscheidenden dritten Duell mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) bei Adler Mannheim durch.

Dabei hatte Denis Reul die favorisierten Nordbadener schon in der vierten Minute in Front gebracht. Doch die Mannschaft von Trainer Pat Cortina zeigte sich einmal mehr sehr nervenstark: Spencer Machacek glich noch im ersten Drittel aus (14.), Max Görtz ließ den Außenseiter dann drei Minuten vor der Schlusssirene jubeln. Im Finale treffen die Wolfsburger auf die Eisbären Berlin, die sich in ihrer Serie "best of three" mit 2:1 gegen den ERC Ingolstadt durchgesetzt haben. Ihr drittes Spiel gewannen die Berliner zu Hause mit 4:2.

Grizzlys mit steiler Formkurve nach holprigem Saisonstart

Die Grizzlys hatten sich nach einem holprigen Saisonstart als Dritter der Nord-Gruppe für die Play-offs qualifiziert - und in der ersten Runde Nordkonkurrent Fischtown Pinguins ausgeschaltet. Nach dem Duell mit dem Zweiten der Nord-Gruppe sah es für die Niedersachsen gegen Mannheim zunächst nicht gut aus. Das erste Spiel beim Meister von 2019 verloren sie deutlich mit 1:4. Doch im Heimspiel zwangen die Wolfsburger den klaren Favoriten erst in die Overtime und dann mit 2:1 in die Knie.

Nun also das Finale, in dem die Grizzlys bereits 2011, 2016 und 2017 gestanden haben. Der Trainer hieß jeweils Pavel Gross, der nun aber schon seit 2018 die Mannheimer coacht. Von den zuvor vier Duellen hatte Gross drei gegen seine alte Liebe gewonnen. Die wichtigsten gingen allerdings an Wolfsburg.