Grizzlys: Großer Umbruch ohne Coach Kossmann

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) werden in der kommenden Saison ein fast komplett neues Gesicht erhalten. Am Dienstag gab der Club die Trennung von Trainer Hans Kossmann bekannt. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Auch der Kader wird sich gravierend verändern. Mindestens zwölf Spieler werden den Vorrunden-Zwölften nach dem erstmaligen Verpassen der Play-offs seit 2008 verlassen. Die Anzahl der Abgänge könnte sogar auf bis zu 17 ansteigen. Mit Spencer Machacek verlängerten die Grizzlys hingegen den Vertrag. Der 30 Jahre alte Angreifer bleibt noch eine Saison in Wolfsburg.

Frühestes Saisonende seit elf Jahren

Die Niedersachsen überzeugten in dieser Saison erst, als schon alles zu spät war. Fünf der letzten sechs Partien der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (DEL) entschieden die Grizzlys Wolfsburg für sich, vier davon nach regulärer Spielzeit. Doch mehr als Komplimente für eine intakte Moral brachte dieser Schlussspurt nicht ein. Für die Niedersachsen ist eine verkorkste Saison am Sonntag mit einem 5:4 n. V. gegen die Iserlohn Roosters zu Ende gegangen. Was nun folgt? Jede Menge freie Zeit! Für den Club, den der tschechische Trainer Pavel Gross dreimal (2011, 2016, 2017) ins Finale sowie dreimal ins Halbfinale geführt hatte, ist es das früheste Saisonende seit elf Jahren.

Saisonabschluss im Hallenbad

Die Spieler sahen sich am vergangenen Sonntagabend noch das Heimspiel des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen (1:1) an, am Donnerstag folgt noch eine Autogrammstunde in einem Hotel, und am kommenden Sonntag findet dann der Saisonabschluss statt, in einem - welch Symbolik - Hallenbad. Danach gehen die Beteiligten ihrer Wege.

Kommt Cortina für Kossmann?

Viele, sehr viele werden nicht ins Team der Grizzlys zurückkehren. Beim Wolfsburger Club deutet alles auf einen radikalen Umbruch hin. Trainer Kossmann wird diesen nicht begleiten. Der Schweiz-Kanadier, der im Laufe der Saison Gross-Nachfolger Pekka Tirkkonen ersetzte, hat das Vertrauen der Verantwortlichen verloren. Als neuer Coach ist laut Medienangaben Pat Cortina im Gespräch. Der 54 Jahre alte Kanadier war unter anderem von 2012 bis Frühjahr 2015 Trainer der deutschen Nationalmannschaft - mit allerdings überschaubarem Erfolg. Auch Mike Stewart vom DEL-Rivalen Augsburger Panther wird gehandelt.

