Stand: 01.10.2019 19:00 Uhr

Greipel verlässt Rennstall und beendet Saison

Radprofi André Greipel steht vor einer ungewissen sportlichen Zukunft. Der 37 Jahre alte gebürtige Rostocker und sein französisches Team Arkea-Samsic gaben am Dienstag die einvernehmliche Auflösung des bis 2020 datierten Vertrags zum Ende der laufenden Saison bekannt. Greipel teilte zudem mit, dass er beim Münsterland-Giro am Donnerstag sein letztes Rennen für sein jetziges Team absolvieren wird. "Danach werde ich regenerieren und einen Familienurlaub machen", sagte Greipel, der sich erst im November zu seiner Zukunft äußern will.

"Für Höhepunkte nicht optimal vorbereitet"

Der elfmalige Tour-Etappengewinner war erst zu Beginn des Jahres zum Team aus der Bretagne gewechselt und hatte dort ursprünglich noch einen Vertrag bis 2020. "Ich hätte sehr gern mehr zur Saisonstatistik der Erfolge beigetragen, aber für meine Saisonhöhepunkte war ich nicht optimal vorbereitet. In der ersten Saisonhälfte hatte ich mehrere Monate mit einer bakteriellen Erkrankung zu kämpfen und 100 Prozent auskuriert war ich leider erst zwei Wochen vor der Tour de France", teilte Greipel auf seiner Homepage mit.

Tour de France enttäuschend für Greipel

Zuvor hatte sich der Sprintspezialist auch kritisch über sein Team geäußert. Besonders die Tour de France 2019 verlief enttäuschend für Greipel, der in den Flachetappen ungewohnt chancenlos war und sich über mangelnde Unterstützung seiner Mannschaft beklagte. Seine Situation wäre im zweiten und letzten Vertragsjahr bei Arkea nicht besser geworden: Mit der Verpflichtung des Kolumbianers Nairo Quintana wurde die Ausrichtung des Teams noch rundfahrt- und berglastiger.