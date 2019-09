Stand: 07.09.2019 09:00 Uhr

Golf heute live - Ritthammer auf Platz zwei

156 Golfer spielen in Winsen/Luhe auf dem Green Eagle Course (Par 72) um insgesamt zwei Millionen Dollar Preisgeld. Seit Donnerstag läuft das Turnier vor den Toren Hamburgs. Der Sportclub überträgt die European Open heute ab 13 Uhr und am Sonntag ab 12.30 Uhr im Livestream hier bei NDR.de.

Die deutschen Profi-Golfer aus der zweiten Reihe setzen sich beim Europa-Tour-Heimspiel vor den Toren Hamburgs weiter gut in Szene. Der Nürnberger Bernd Ritthammer verbesserte sich auf der zweiten Runde in Winsen/Luhe durch eine 66 auf dem Par-72-Kurs mit insgesamt 137 Schlägen vom 13. auf den zweiten Platz hinter dem schottischen Spitzenreiter Robert Macintyre (133 Schläge).

Auch Foos unter den Top Ten

Als Achter liegt der Karlsruher Dominic Foos mit 141 Schlägen ebenfalls gut im Rennen. Der Auftakt-Dritte Max Rottluff fiel allerdings unterdessen zurück. Der Düsseldorfer belegt beim einzigen Europa-Tour-Wettbewerb in Deutschland neben dem Turnier in München nach einer 75 mit 143 Schlägen aber immerhin noch den 20. Rang.

Schauffeles erster Start in Deutschland

Das Teilnehmerfeld kann sich insgesamt sehr gut sehen lassen. Vier Profis aus den Top 25 der Weltrangliste sind auf dem gut 7.000 Meter langen Kurs (Rekord auf der Europa-Tour) dabei: die US-Amerikaner Matt Kuchar, Xander Schauffele und Patrick Reed sowie der Engländer Paul Casey, der nach dem ersten Tag in Führung lag.

Hinzu kommen unter anderem noch der Österreicher Bernd Wiesberger, der dänische Routinier und letztjährige Ryder-Cup-Kapitän Thomas Björn sowie 16 deutsche Teilnehmer. Die meiste Aufmerksamkeit dürfte Schauffele auf sich ziehen, nicht nur wegen seiner herausragenden sportlichen Fähigkeiten. Der 25-Jährige hat einen deutschen Vater und neben der US-Staatsbürgerschaft auch einen deutschen Pass. Theoretisch könnte er 2020 sogar für Deutschland bei Olympia spielen. Doch Schauffele will sich für das US-Team qualifizieren. In Winsen/Luhe spielt der gebürtige Kalifornier zum ersten Mal überhaupt in Deutschland, die Familie väterlicherseits kommt zur Unterstützung nach Niedersachsen.

Zwei Turniersiege und Rang zwei beim Masters

Stefan Schauffele, Xavers Vater, ist gebürtiger Stuttgarter und war in jungen Jahren selbst ein ambitionierter Leistungssportler, der auf eine Olympia-Teilnahme im Zehnkampf hoffte. Doch ein schwerer Unfall beendete die Karriere, Stefan Schauffele wanderte in die USA aus und wurde Golf-Trainer. Unter Schauffele Senior entwickelte sich Xander zu einem Weltklassespieler, der in dieser Saison den endgültigen Sprung in die Weltspitze geschafft hat: Zwei Turniere gewann der Weltranglisten-Neunte in diesem Jahr. Beim Masters in Augusta wurde er hinter Tiger Woods Zweiter, bei den US Open Dritter. Sein Preisgeld auf der US-Tour in diesem Jahr: 5,6 Millionen US-Dollar.

Allen John scheitert am Cut

TV-Tipp Allen John zu Gast im Studio Sportclub Der Golfer kommt am Sonntag in den NDR Sportclub. mehr

Von derartigen Sphären sind die deutschen Starter weit entfernt. Doch chancenlos sind sie deshalb nicht, wie nicht nur der aktuelle Zwischenstand, sondern auch ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt. Damals überraschte Amateur Allen John die Weltelite und wurde hinter Richard McEvoy (England) Zweiter. Der beinahe gehörlose John scheiterte diesmal allerdings am Cut, ebenso wie Benedikt Staben, der vor einem Jahr auf seinem Heimatkurs nach einer 67er-Auftaktrunde überraschend an der Spitze lag, dann aber noch auf Rang 72 zurückfiel.

Rückblick Zweiter! Golf-Amateur John verblüfft in Winsen Der fast gehörlose Golf-Amateur Allen John hat bei den European Open für eine kleine Sensation gesorgt. Der 30-Jährige wurde beim Turnier im niedersächsischen Winsen an der Luhe Zweiter. (26.07.18) mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 08.09.2019 | 22:30 Uhr