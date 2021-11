Gegner gibt auf: Zverev startet mit Sieg in die ATP Finals Stand: 14.11.2021 23:32 Uhr Alexander Zverev hat am Sonntagabend sein Auftaktmatch bei den ATP Finals gewonnen. Der Tennisprofi aus Hamburg profitierte beim 7:6 (9:7), 1:0 von der Aufgabe des Lokalmatadors Matteo Berrettini - und sammelte danach Sympathien des Publikums.

Sieben Minuten lang hatte sich Berrettini an der Bauchmuskulatur behandeln lassen. Dann versuchte es der Römer noch einmal. An Tennisspielen war aber nicht mehr zu denken. Während der 25-Jährige, der zuvor von den rund 7.000 Tennisfans in Turin frenetisch gefeiert worden war, am Boden zerstört die Halle verließ, sprach der siegreiche Zverev in warmen Worten am Arena-Mikrofon über seinen Gegner und drückte sein Mitgefühl aus.

"Der erste Satz war Tennis auf einem unglaublich hohen Niveau. Aber das ist nicht wichtig. Am Ende müssen sich zwei gesunde Spieler die Hand schütteln." Alexander Zverev

"Ich fühle mich schlecht momentan", sagte Zverev, der Berrettini zuvor mit einer herzlichen Umarmung verabschiedet hatte. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil das das schlimmste Gefühl ist, was ein Spieler haben kann. Es tut mir sehr leid für Matteo." Die Zuschauer im Pala Alpitour dankten es dem Norddeutschen mit reichlich Applaus.

Nächster Gegner ist der Titelverteidiger

Nach zwölf Jahren in London, wo der Russe Daniil Medwedew in der vergangenen Saison mit einem Endspielsieg gegen Dominic Thiem (Österreich) triumphiert hatte, finden die ATP Finals nun erstmals und zunächst bis 2025 in Turin statt. Medwedew ist am Dienstag der nächste Gegner Zverevs. Die beiden besten Spieler der zwei Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Zverev im Tiebreak nervenstark

Der Hamburger hatte gegen den Wimbledonfinalisten im ersten Satz zunächst mehrere Breakchancen vergeben. Beim Stand von 5:6 drohte auf einmal der Satzverlust: Gleich zweimal hatte der vom Publikum lautstark unterstützte Berrettini Vorteil, doch der 24-jährige Zverev rettete sich in den Tiebreak. Und dort zeigte er die stärkeren Nerven.

Den Schwung nahm er mit in den zweiten Satz, brachte sein Aufschlagspiel durch und zwang Berrettini dann in den Einstand. Wenig später war das Spiel vorbei: Mit schmerzverzerrtem Gesicht ließ der Italiener seinen Schläger fallen und rief den Physiotherapeuten. Der 25-Jährige hatte sich offenbar eine Verletzung der seitlichen Bauchmuskulatur zugezogen, wegen der er aufgeben musste.

Medwedew wendet Fehlstart mit Mühe ab

Titelverteidiger Medwedew hatte am Nachmittag nur mit einiger Mühe einen Fehlstart verhindert. Der an Nummer zwei gesetzte US-Open-Sieger bezwang zum Auftakt den Außenseiter Hubert Hurkacz (Polen) mit 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Medwedew ist beim Saisonfinale der acht Jahresbesten nach dem Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) der heißeste Titelanwärter. Doch auch mit Zverev ist nach seinen erfolgreichen Monaten zuletzt auf jeden Fall zu rechnen. Und dass er das Jahresendturnier der acht besten Tennisprofis der Saison gewinnen kann, hat der 24-Jährige bereits vor drei Jahren gezeigt.

