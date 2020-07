Stand: 11.07.2020 16:14 Uhr

Galopp-Derby: Schafft Starke den Rekord-Sieg?

In Hamburg-Horn läuft seit Freitag das dreitägige Galopp-Meeting. Höhepunkt ist das 151. Deutsche Derby am Sonntag, bei dem 19 Pferde an den Start gehen - Top-Favorit ist Wonderful Moon. Der von Routinier Andrasch Starke gerittene dreijährige Hengst bekam mit Box 4 eine ideale Ausgangsposition zugelost. Holt der gebürtige Stader das begehrte Blaue Band, würde er mit Rekordgewinner Gerhard Streit gleichziehen, der zwischen 1938 und 1961 achtmal als Erster die Ziellinie überquerte. Mitfavorit Dicaprio muss von weit außen (Box 17) starten. Außenseiterchancen werden Only the Brave (Box 3) eingeräumt. Alle drei Pferde werden in Köln von Henk Grewe trainiert, der seinen ersten Derbysieg anpeilt.

Starke: Außenseiter-Siege einfacher

Der "Mr. Derby" genannte Starke weiß aber auch um die Bürde: "Es ist viel schwieriger, in so einem Rennen den Favoriten zu reiten und den als Ersten über die Linie zu bringen, als wenn man einen großen Außenseiter hat." Bei seinen bisherigen sieben Derbysiegen ritt Starke sowohl Favoriten als auch Außenseiter. "Gefreut habe ich mich über alle. Es waren alle speziell mit ganz herausragenden Pferden. Die Derbysiege sind unvergesslich", sagte der 46 Jahre alte achtmalige deutsche Jockey-Champion.

Nie zuvor so viele Pferde dabei

Das mit 650.000 Euro dotierte Derby wird wie die bisherigen Rennen seit dem Neustart im Galopp-Sport nach der Corona-Pause ohne Zuschauer ausgetragen.

Videos 02:31 Hamburg Journal Darboven vermisst die Zuschauer Hamburg Journal Seit frühester Jugend gilt die Leidenschaft des Kaffee-Unternehmers Albert Darboven dem Pferdesport. Beim Deutschen Derby schickt er diesmal gleich zwei Pferde ins "Geisterrennen". Video (02:31 min)

Zudem ist das Meeting in Horn von sieben auf drei Renntage verkürzt worden - und wartet doch mit einem Rekord auf: 421 Pferde wurden gemeldet. "Im Schnitt sollen 11,7 Pferde je Rennen bei uns starten. Das ist Rekord, so etwas hatten wir noch nie", sagte Hans-Ludolf Matthiessen vom Hamburger Renn-Club.

An den drei Tagen werden 36 Rennen auf der Rennbahn in Hamburg-Horn abgehalten. Anders als das Preisgeld für das Derby sind die übrigen Rennpreise auf rund 70 Prozent der üblichen Höhe gekürzt worden. Die Gesamtdotierung liegt in diesem Jahr bei 1,074 Millionen Euro.

Satomi gewinnt den Hansa-Preis

Den mit 35.000 Euro dotierten Großen Hansa-Preis sicherte sich am Sonnabend Satomi. Die von Michael Cadeddu gerittene vier Jahre alte Stute siegte mit eineinhalb Längen Vorsprung vor Windstoß und Nikkei. Am Freitag war die vier Jahre alte Stute K Club die schnellste Sprinterin und gewann mit Jockey Martin Seidl den mit 27.500 Euro dotierten Großen Preis.

Weitere Informationen 15 Bilder Rekorde, Triumphe und Kuriositäten Klangvolle Namen und lebenslanger Ruhm: 2009 bescherte Wiener Walzer dem Gestüt Schlenderhan den 18. Derby-Sieg - Rekord. Erfolgreichster Jockey der Gegenwart ist Andrasch Starke mit sieben Siegen. Bildergalerie Galopper und Traber ziehen in Hamburg zusammen Die Galopper und Traber erhalten in Hamburg eine gemeinsame Rennbahn. In den kommenden zwei Jahren soll die Anlage im Stadtteil Horn entsprechend umgebaut werden. mehr

