Stand: 01.06.2019 14:15 Uhr

Fünfsatz-Sieg: Zverev im Achtelfinale von Paris

Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris nach einem weiteren Marathon über fünf Sätze das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistenfünfte aus Hamburg setzte sich am Sonnabend nach einem Match mit vielen Höhen und Tiefen mit 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2 gegen den an Nummer 30 gesetzten Serben Dusan Lajovic durch. Der 22-Jährige verspielte zunächst eine 2:0-Satzführung, verwandelte dann aber nach 3:03 Stunden seinen ersten Matchball. Zverevs nächster Gegner ist Sandplatzspezialist Fabio Fognini aus Italien, im vergangenen Jahr Halbfinalist in Roland Garros.

Bereits 2018 hatten sich Zverev und Lajovic in Paris gegenübergestanden. Seinerzeit hatte sich der Deutsche in Runde zwei ebenfalls in fünf Sätzen durchgesetzt. In diesem Jahr benötigte er zum Auftakt fünf Durchgänge gegen den Australier John Millman.

Leichte Fehler, aber auch Gewinnschläge

Zu Beginn des Matches blieben die Kontrahenten unter ihren Möglichkeiten. Beide Spieler hatten eine erschreckend hohe Fehlerquote, Lajovic brachte nach einer 4:2-Führung im ersten Satz allerdings bis zum dritten Abschnitt kaum noch direkte Punkte zustande - im Gegensatz zu Zverev, bei dem sich die leichten Fehler auch mit vielen großartigen Gewinnschlägen abwechselten. Allerdings leistete sich der Hamburger auf dem Weg zu einem scheinbar klaren Dreisatzsieg wie schon gegen Millman einen unerklärlichen Durchhänger. Mit Nachlässigkeiten und eigenen Fehlern baute er Lajovic zusehends auf, folgerichtig verlor er erst den dritten Satz - und im vierten gleich noch seinen Aufschlag.

Verwarnung für den ATP-Champion

Zverev war zwischenzeitlich völlig von der Rolle, jagte einen Ball nach einem verschlagenen Volley wutentbrannt aus dem Court und kassierte dafür eine Verwarnung. Allerdings überzeugte er erneut durch seinen großen Kampfgeist. Schon im ersten Durchgang hatte er sich erfolgreich nach vorne gepeitscht, als er beim 2:4 zwei Breakbälle abwehrte. Am Ende stand ein keineswegs überzeugender Sieg des ATP-Champions, dessen Moral jedoch stimmte.

Alexander Zverev: Deutschlands Bester aus Hamburg

































































Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.06.2019 | 15:25 Uhr