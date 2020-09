Stand: 28.09.2020 21:06 Uhr

French Open: Krachendes Aus für Kerber

Tennisspielerin Angelique Kerber ist nach einem schwer enttäuschenden Auftritt wie im Vorjahr krachend in der ersten Runde der French Open gescheitert. Die dreimalige Majorsiegerin unterlag der erst 19 Jahre alte Slowenin Kaja Juvan am Montagabend völlig überraschend mit 3:6, 3:6. "Ich habe nicht in meinen Rhythmus gefunden, es gibt solche Tage", sagte Kerber nach ihrem schwachen Auftritt in ungewohnter Atmosphäre: "Man spielt ohne Publikum, man spielt die French Open zu einer ganz anderen Zeit als normal. Dieses Jahr ist verrückt und anders, damit muss man umgehen."

Kerber steht völlig neben sich

Kerber war nach ihrer Erstrunden-Niederlage in Rom ohne viel Matchpraxis nach Paris gekommen. Die 32-Jähri ge hatte gegen Außenseiterin Juvan bei kühlen Temperaturen von Beginn an Probleme und fand nie zu ihrem Spiel. Nach einer halben Stunde verlor die Kielerin den ersten Satz und suchte auch im zweiten Durchgang vergebens nach einer Lösung.

Das lange Warten vor dem Match

Kerber musste in Paris viele Stunden warten, bis sie endlich zu ihrer Erstrunden-Partie auf Court 14 antreten durfte. Zunächst verzögerte sich der Beginn der Begegnungen auf den Außenplätzen wegen Regens um rund zwei Stunden. Dann lieferten sich der Italiener Lorenzo Giustino und der Franzose Corentin Moutet ein Match über mehr als sechs Stunden, so dass Kerbers Partie erst am Abend begann. "Ich habe glaube ich noch nie ein Grand-Slam-Match in langen Klamotten gespielt. Ich kann mich nicht daran erinnern, unter solchen Bedingungen schon einmal gespielt zu haben. Aber es ist für alle gleich."

