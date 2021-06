Football: Premierensieg für die Hamburg Sea Devils Stand: 20.06.2021 18:12 Uhr Die Hamburg Sea Devils haben sich erfolgreich auf der Football-Bühne zurückgemeldet. Der NFL-Europe-Champion von 2007 gewann sein Auftaktspiel in der neu gegründeten European League of Football (ELF) mit 17:15 gegen Frankfurt Galaxy.

Ein Hauch der guten alten Hamburger Football-Zeit wehte am Sonntag durch das Hoheluft-Stadion. Wo sonst die Oberliga-Fußballer des SC Victoria um Punkte spielen, empfingen die Sea Devils die Hessen zum ersten Heimspiel in der ELF. Immerhin 1.586 Zuschauer bejubelten bei sommerlichen Temperaturen den knappen Auftaktsieg.

Zur Halbzeit hatten die Hamburger 7:9 zurückgelegen. Kicker Phillip Friis Andersen verwandelte zwei Sekunden vor Spielschluss das entscheidende Field Goal für die Hausherren. Zuvor hatten Defensiv-Spieler Ambroise Mati und Tightend Adria Botella Moreno je einen Touchdown erzielt.

Die NFL Europe lässt grüßen

Acht Mannschaften haben den Spielbetrieb für die viermonatige Saison in der privat organisierten Liga aufgenommen. Fünf der acht Teams wecken Erinnerungen an die NFL Europe, die 2007 nach der Championship für die Sea Devils aus finanziellen Gründen eingestellt wurde: Neben Hamburg und Frankfurt wären da die Berlin Thunder, Cologne Centurions und Barcelona Dragons. Hinzu kommen die Leipzig Kings, die Stuttgart Scorpions und die Panthers Wroclaw aus Breslau. In Polen hatte am Sonnabend der Kick off in die Premierensaison stattgefunden: Die Panthers bezwangen die Centurions mit 55:39.

