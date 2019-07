Stand: 10.07.2019 12:17 Uhr

Fix: Zverev schlägt am Rothenbaum auf

Deutschlands bester Tennisspieler schlägt am Hamburger Rothenbaum auf. Am Mittwoch teilten die Veranstalter der Hamburg European Open mit, dass Lokalmatador Alexander Zverev bei dem am 22. Juli beginnenden traditionsreichen Sandplatzturnier teilnimmt. Der Hamburger erhält von Turnierdirektorin Sandra Reichel eine Wildcard und kehrt damit nach drei Jahren Abstinenz in seine Heimatstadt zurück. Der Weltranglisten-Fünfte hatte 2013 sein erstes Profi-Match am Rothenbaum bestritten.

Reichelt: "Schon seit vielen Monaten intensiven Kontakt"

"Wir haben mit Sascha schon seit vielen Monaten einen intensiven Kontakt gepflegt. Er hat immer wieder betont, wie sehr er Hamburg liebt und wie viel es ihm bedeuten würde, an den Rothenbaum zurückzukommen", sagte Organisator Peter-Michael Reichel, der am Dienstag in Zverevs Wahl-Heimat Monte Carlo gereist war. "Als er sich entschieden hat, in diesem Jahr nicht in Washington anzutreten, haben wir die Gespräche nochmals vertieft und sind sehr froh, nun eine Einigung erzielt zu haben."

Zverev hatte das Sandplatzturnier in Hamburg in den vergangenen Jahren mit Verweis auf die unmittelbar anschließende Hartplatzsaison in den USA regelmäßig gemieden. Neben der Absage für Washington aufgrund von Differenzen mit der dortigen Turnierdirektion dürfte auch das überraschende Erstrunden-Aus in Wimbledon eine Rolle bei Zverevs Entscheidung für Hamburg gespielt haben.

Streit mit Ex-Manager

Offensichtlich negativ beeinflusst von einem Rechtsstreit mit seinem Ex-Manager Patricio Apey war der ATP-Finalssieger in den vergangenen Monaten unter seinen sportlichen Möglichkeiten geblieben. Apey galt in der Vergangenheit stets als treibende Kraft bei den Absagen Zverevs für das Rothenbaum-Turnier. Für den Chilenen, von dem sich Zverev inzwischen getrennt hat und mit dem er sich seitdem im Rechtsstreit befindet, hatte die globale Entwicklung seines ehemaligen Schützlings stets Vorrang vor Auftritten bei deutschen Tennisturnieren.

Thiem schlägt in Hamburg auf

Zverev ist nach dem österreichischen French-Open-Finalisten Dominic Thiem (Nummer vier) und dem Italiener Fabio Fognini (Neunter) bereits der dritte Top-Ten-Spieler bei dem mit 1,713 Millionen Euro dotierten Turnier in der Hansestadt. Die deutschen Zugpferde waren bislang Jan-Lennard Struff (Warstein) und Philipp Kohlschreiber (Augsburg). Im Doppel schlagen die French-Open-Sieger Adreas Mies/Kevin Krawietz (Köln/Coburg) auf.

