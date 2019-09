Finden Sie Ihr Bild vom Kiel-Lauf

Stand: 08.09.2019 18:05 Uhr

Am Sonntag sind rund 10.000 Athleten aus allen Altersklassen beim Kiel-Lauf angetreten. Den Halbmarathon bei den Männern dominierten die Kenianer: Emmanuel Sikuku gewann in 1:02:27. Bei den Frauen siegte Thea Heim (1:15:28) aus Süddeutschland mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die Zweitplatzierte aus Kenia. Alls Teilnehmer mussten die Runde von der Innenstadt an der Kieler Förde entlang, über die Düsternbrooker "Berge" und an der "Partymeile" auf der Holtenauer Straße vorbei - gleich zweimal absolvieren.

Schnellste Schleswig-Holsteiner gewinnen Volkslauf

Knapp 5.000 Ausdauersportler waren für die 10,4 Kilometer lange Strecke gemeldet. Den Volkslauf gewann der Kieler Lauf-Star Steffen Uliczka (32:33) vor Lars Schwalm (32:53) und Simon Becker (32:56). "Meine ganze Trainingsgruppe war am Start. Und ich weiß natürlich, wie die drauf sind - und dass das hier kein Selbstläufer ist", sagte Uliczka. Die Gruppe rund um Uliczka lief bis zwei Kilometer vor dem Ziel zusammen. Dann konnte er sich lösen und war am Ende glücklich über seinen Sieg.

Bei den Frauen gewann die Olympiateilnehmerin Maya Rehberg (38:44) vor den Zwillingen Nicole (38:55) und Christin Adler (39:45). Außerdem ging es für die Bambinis 800 Meter um den Kleinen Kiel. Zudem gab es einen drei Kilometer langen Schüler- und einen 5,3 Kilometer langen Kurzlauf.

