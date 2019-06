Stand: 30.06.2019 13:57 Uhr

Favoritensiege beim Hamburger Halbmarathon

Stephen Kiprotich und Melat Kejeta heißen die Sieger der 25. Auflage des Hamburger Halbmarathons. Der ugandische Marathon-Olympiasieger von 2012 gewann am Sonntag bei Temperaturen von mehr als 30 Grad die Männer-Konkurrenz in 1:04:11 Stunden mit einer halben Minute Vorsprung vor dem Kenianer Geoffrey Ronoh (1:04:43). Die für das Laufteam Kassel startende Kejeta setzte sich bei den Frauen in 1:11:29 Stunden deutlich vor Vorjahressiegerin Gladys Jeptepkeny aus Kenia durch, die in 1:13:22 Stunden einen Rückstand von fast zwei Minuten hatte. Kleiner Trost für Jeptepkeny: Ihr Streckenrekord von 2018 (1:10:13 Stunden) blieb unangetastet.

Mehr als 12.000 Läuferinnen und Läufer aus 85 Nationen

Inklusive Sieg-, Rekord- und Zeitprämien konnten die schnellsten Athleten heute jeweils 3.750 Euro einstreichen. Gemeldet hatten insgesamt mehr als 12.000 Läuferinnen und Läufer aus 85 Nationen. "In Hamburg sind wir damit die drittgrößte Jedermann-Veranstaltung und deutschlandweit der drittgrößte Halbmarathon", freute sich Cheforganisator Karsten Schölermann. Der Start erfolgte auf der Reeperbahn, das Ziel lag an den Messehallen.

Wenn Sie auch einer der Teilnehmer waren, dann entdecken Sie sich vielleicht auf einem der Fotos der NDR.de Aktion "Ihr Bild vom Hamburg-Halbmarathon 2019".

