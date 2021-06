European Open in Winsen: Gewitter stoppt Golfer Kaymer

Stand: 05.06.2021 20:28 Uhr

Ein Gewitter hat Deutschlands Golfstar Martin Kaymer bei den European Open in Winsen an der Luhe offenbar aus dem Konzept gebracht. Nach starkem Auftakt fiel der 36-Jährige am Sonnabend auf Rang 36 zurück.