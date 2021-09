Eine Klasse für sich: Drittes EM-Gold für von Bredow-Werndl Stand: 11.09.2021 15:50 Uhr Jessica von Bredow-Werndl ist in der Dressur aktuell das Maß aller Dinge. Die 35-Jährige sicherte sich mit ihrer Erfolgsstute Dalera nach zweimal Olympia-Gold in Tokio bei der Heim-EM in Hagen am Teutoburger Wald alle drei möglichen Titel.

Dem Mannschaftsgold und dem Sieg im Grand Prix Special ließ von Bredow-Werndl am Sonnabend den Triumph in der Grand Prix Kür folgen. Mit 91,021 Prozentpunkten machte sie den Hattrick perfekt. "Dalera hatte vom ersten bis zum letzten EM-Tag unheimlich viel Power. Das war heute vom Gefühl her die beste Kür, die wir je hatten", lobte die Olympiasiegerin ihre 14-jährige Trakehnerstute.

Bei Werth und Weihegold ist "der Wurm drin"

Ganz anders lief es für Titelverteidigerin Isabell Werth. Die Rheinbergerin, die im Special Silber gewonnen hatte, verpasste als Vierte mit Weihegold ihre insgesamt 23. EM-Medaille (84,896) und ging erstmals seit 2015 bei einem großen Championat leer aus. "Heute war ein bisschen der Wurm drin. Ihr ging die Kraft aus und mir auch. Das Pferd ist und war immer da für mich, wenn ich es gebraucht habe, dann darf auch ihr mal ein bisschen die Luft ausgehen", sagte die siebenmalige Olympiasiegerin über ihre Stute.

"Das ist im Moment das Maß der Dinge, was Jessi und Dalera hinlegen, und da müssen wir versuchen, ihr das Leben so schwer wie möglich zu machen." Isabell Werth

Silber und Bronze gingen an Cathrine Dufour (Dänemark) mit Bohemian und Charlotte Dujardin (Großbritannien) mit Gio. 14. unter den 15 Paaren wurde Helen Langehanenberg mit Annabelle.

