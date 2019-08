Stand: 31.08.2019 15:26 Uhr

EM in Luhmühlen: Jung verteidigt Platz eins

Olympiasieger Michael Jung hat bei der Europameisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen seine Führung behauptet. Der 37-Jährige aus Horb blieb am Sonnabend beim Geländeritt auf Chipmunk ohne Strafpunkte und verteidigte seine Spitzenposition nach der Dressur. "Chipmunk ist ein fantastisches Pferd", sagte Jung, der den elf Jahre alten Wallach erst seit Anfang des Jahres reitet: "Wir haben superschnell zusammengefunden." Deutschlands bester Vielseitigkeitsreiter gibt in Luhmühlen seine Championats-Premiere.

Klimke liegt knapp hinter Jung

Auch Ingrd Klimke kam auf Hale Bob ohne Fehler über die etwa 5.800 Meter lange Strecke mit 40 Sprüngen und behielt ihren zweiten Platz in der Gesamtwertung. Vor der Entscheidung im Springen am Sonntag (11 Uhr) führt Jung weiter mit 20,9 Strafpunkten. Klimke liegt mit 22,2 Zählern - weniger als ein Abwurf (4 Strafpunkte) - dahinter. Dritter ist der Franzose Thibault Vallette auf Qing du Briot (25,80). Weniger gut lief es im Gelände für Andreas Dibowski aus Döhle mit Corrida und Kai Rüder von der Insel Fehmarn mit Colani Sunrise kassierten wegen Zeitüberschreitungen Strafpunkte. Trotzdem liegt Deutschland in der Teamwertung vorne. Zweiter ist Großbritannien vor Frankreich.

