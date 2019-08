Stand: 30.08.2019 12:27 Uhr

EM in Luhmühlen: Jung mit Chipmunk in Führung

Michael Jung ist zum Auftakt bei der EM der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen gleich seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Mit seinem neuen Pferd Chipmunk nahm der dreimalige Olympiasieger in der Dressur am Freitag vorerst den Spitzenplatz ein. "Letztlich will man immer ein Topergebnis abliefern, das hat jetzt auch geklappt", sagte der 37-Jährige aus Horb: "Chipmunk ist ein fantastisches Pferd. Aber wir sind noch nicht am Ziel, das ist die erste Teildisziplin und wir schauen, was am Ende herauskommt." Nur 20,9 Minuspunkte erhielt das Paar und verdrängte damit die Britin Laura Collett mit London 52 (25,5 Minuspunkte) auf Rang zwei. Mitfavoritin Ingrid Klimke aus Münster geht erst heute Nachmittag ins Geviert im Vielseitigkeits-Mekka in der Lüneburger Heide, das zum sechsten Mal Austragungsort einer EM ist.

Luhmühlen: Hans Melzer ist "Mr. Vielseitigkeit" Hallo Niedersachsen - 29.08.2019 15:21 Uhr Seit 2001 ist Hans Melzer Bundestrainer der deutschen Vielseitigkeitsreiter. 16 Goldmedaillen hat die Deutsche Equipe unter ihm bisher gewonnen. Ein Hausbesuch in Luhmühlen.







4,33 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Licht und Schatten für deutsche Buschreiter

Nach den ersten zwei von vier Mannschafts-Reitern hatte Deutschland mit 60,40 Punkten hinter Belgien (57,60) Rang zwei vor Frankreich (64,20), Italien (64,30) und Titelverteidiger Großbritannien (65,20) belegt. Startreiter Andreas Dibowski aus Egestorf hatte im Sattel von Corrida in der Dressurprüfung enttäuscht. "Ich bin total geschockt und habe mit einer deutlich besseren Bewertung gerechnet", ärgerte sich Dibowski nach seinem Auftritt, für den es 34,6 Minuspunkte gab. Wahrscheinlich liefert der Lokalmatador das Streichergebnis im deutschen Team.

Nachrücker Kai Rüder von Fehmarn hatte derweil mit Colani Sunrise für eine Überraschung gesorgt: Mit nur 25,8 Minuspunkten belegten sie gleich einen Platz im Spitzenfeld. "Der Einstieg ist gelungen. Jetzt wird man sehen, was das für den weiteren Verlauf der EM wert ist", sagte Rüder. Der 48-Jährige war mit seinem Oldenburger Wallach kurzfristig in die deutsche Mannschaft gerückt, weil sich die Stute Corvette von Andreas Ostholt (Warendorf) verletzt hatte.

Jung mit "Super-Pferd" am Start

Die deutschen Starter und ihre Pferde Sandra Auffarth mit Viamant du Matz

Andreas Dibowski mit Corrida

Felix Etzel mit Bandit

Michael Jung mit Chipmunk

Ingrid Klimke mit Hale Bob

Jörg Kurbel mit Entertain You

Nadine Marzahl mit Valentine

Kai Rüder mit Colani Sunrise

Anna Siemer mit Butt's Avondale

Josefa Sommer mit Hamilton

Anna Vogel mit Quintana P.

Christoph Wahler mit Carjatan S.

Sein Pferd Chipmunk hat Jung erst seit einem halben Jahr im Stall. Im Februar war bekannt geworden, dass der Schwabe den elf Jahre alten Wallach von seiner Teamkollegin Julia Krajewski übernehmen würde, die wegen einer Hufprellung bei ihrem aktuellen Pferd Samourai du Thot auf einen EM-Start verzichtet. Für Bundestrainer Hans Melzer kam eine EM-Nominierung Jungs zunächst nicht in Betracht. Doch das Duo überzeugte spätestens Ende Juli beim CHIO in Aachen, landete dort auf Rang zwei, obwohl Chipmunk auf der Strecke ein Eisen verloren hatte.

"Das hat sich ziemlich schnell herausgestellt", sagte der 37-jährige Jung auf die Frage, wann er sich auf Chipmunk als Pferd für die Heim-EM festgelegt habe. "Es ist ein Super-Pferd. Eigentlich habe ich recht schnell gemerkt, dass es zwischen uns sehr harmonisch ist und er mir vertraut."

Klimke startet als Titelverteidigerin

Zu Jungs ärgsten Konkurrenten zählt Teamkollegin Klimke, die vor zwei Jahren im polnischen Strzegom mit ihrem mittlerweile 15 Jahre alten Wallach Hale Bob Europameisterin wurde. Beim CHIO unterstrichen die 51-Jährige aus Münster und ihr Erfolgspferd ihre gute Form und siegten. "Wir sind eingespielt und vertrauen uns blind", sagte Klimke vor ihrer zehnten EM-Teilnahme über ihren tierischen Partner: "Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu euphorisch werde, wenn ich ihn reite."

Mit der deutschen Equipe peilen Jung und Klimke im olympischen Dreikampf Dressur, Gelände, Springen in Luhmühlen auch den Mannschaftstitel an. Insgesamt sind zwölf deutsche Paare am Start, von denen vier im Team reiten. Als Gastgeber darf Deutschland das doppelte Kontingent an Reitern stellen, alle anderen Nationen sind mit maximal sechs Teilnehmern in Luhmühlen dabei.

Nach dem zweiten Dressur-Tag heute wird das Programm am Sonnabend mit dem Geländeritt fortgesetzt. Nach dem Springen am Sonntag steht der neue Europameister fest.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 30.08.2019 | 19:30 Uhr