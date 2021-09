Deutsches Dressur-Team gewinnt dritten EM-Titel in Folge Stand: 08.09.2021 14:48 Uhr Die deutschen Dressurreiterinnen haben bei der Heim-Europameisterschaft in Hagen am Teutoburger Wald den Titel gewonnen. Isabell Werth mit Weihegold und Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera sicherten am Mittwoch den dritten Team-Sieg in Folge.

Am Vortag hatte das Gastgeber-Quartett nach den Ritten von Helen Langehanenberg mit Annabelle und Dorothee Schneider mit Faustus lediglich auf Rang zwei gelegen. Der erneute Erfolg war das 25. deutsche Mannschafts-Gold bei Europameisterschaften.

VIDEO: Der Ritt von Isabell Werth mit Weihegold in voller Länge (10 Min)

Olympiasiegerin von Bredow-Werndl die Favoritin

Sechs Tage lang gibt es auf dem Hof Kasselmann im Osnabrücker Land Pferdesport auf höchstem Niveau. In den beiden Einzelwettbewerben Grand Prix Special und Grand Prix Kür siegte Werth vor zwei Jahren in Rotterdam. Die 52-Jährige bringt es mittlerweile auf 24 EM-Medaillen. Favoritin ist von Bredow-Werndl mit ihrem Olympia-Erfolgspferd Dalera. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt nicht vorhätte, auch die Europameisterschaft zu gewinnen", sagte die 35-Jährige.

Zeitplan Dressur-EM Do, 17 Uhr: Grand Prix Special Einzelwertung

Sa, 13 Uhr: Grand Prix Kür Einzelwertung

Riders Tour in Hagen mit Europameister Thieme

Zu den Höhepunkten in Hagen zählt auch der Auftritt des frischgebackenen Springreit-Europameisters André Thieme. Im Rahmen der Dressur-EM findet am Sonntag auch ein Drei-Sterne-Springen statt, das zur Riders Tour zählt. "Wir freuen uns riesig mit ihm über den Titelgewinn und genauso, dass wir ihn nun hier in Hagen feiern können", sagte Turnier-Organisator Ullrich Kasselmann.

