Don King: Starkstrom-Look und Kampfansagen

"The Greatest" war sein erster Klient, den Titel "größter Promoter aller Zeiten" nimmt er allerdings für sich selbst in Anspruch: Don King. Im Boxsport ist der 86-Jährige eine Legende, jahrzehntelang beherrschte er die Szene. Die ganz glorreichen Zeiten sind lange vorbei, doch zur Ruhe setzen wird er sich nie, sagte der Exzentriker im NDR Interview in Hamburg.

Die Frisur sitzt, und auch jedes Wort. Gelernt ist gelernt. "Ich bin ein Hämbörger", sagt Don King und durchquert fähnchenschwenkend den Raum. Der Mann ist ein Verkaufsgenie, redet ohne Punkt und Komma, er ist in seinem Element. Immer noch, auch mit 86 Jahren. "Ich gehe erst in Rente, wenn Gott mich zu sich ruft", stellt er klar und bricht in tosendes Gelächter aus - sein Markenzeichen. Wie auch die Haare im Starkstrom-Look, die wild bedruckte Nietenjacke und der auffällige Schmuck. Relativ neu im Repertoire ist ein tellergroßer Button mit dem Konterfei von Donald Trump. Das System sei korrupt, nicht der viel gescholtene US-Präsident, meint der Exzentriker. Diskussion zwecklos.

"Alis Geist wird immer leben"

Sein Aufstieg zur mächtigsten, schillerndsten Figur der Boxszene begann einst mit Muhammad Ali. Mit einem Showkampf sammelten beide gemeinsam Spenden für ein Krankenhaus in Cleveland. 1974 veranstaltete King den wohl berühmtesten Boxkampf aller Zeiten, den "Rumble in the Jungle" zwischen Ali und George Foreman. "Deshalb war ich die Nummer eins. Ich habe mit dem Größten begonnen, dem Größten aller Zeiten, er war mein erster Boxer. Ali stand für die Menschen und für das, woran er geglaubt hat. Sein Geist wird für immer leben", sagt er: "Wenn du nicht für etwas stehst, lebst du umsonst." Auch mit Evander Holyfield oder Mike Tyson machte der Manager großes Geld. An die Klitschkos erinnert er sich gern: "Sie waren großartige Athleten. Und Vitali wurde ein Politiker, weil er Menschen helfen wollte. Auch deswegen mag ich die Klitschko-Jungs."

"Schnappen euch euren letzten Weltmeister weg"

Die ganz große Nummer ist Don King nicht mehr, doch seine Präsenz ist unbestritten. Am Sonnabend fordert sein Schützling Isaac Ekpo in Wilhelmsburg den deutschen WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht, Tyron Zeuge, heraus. Don King schwenkt deshalb neben dem amerikanischen und nigerianischen - letzteres für seinen Boxer - auch das deutsche Fähnchen. Das aber nur der Form halber. "Wir sind hungrig. Wir wollen den Sieg", sagt er mit gewohnt markigen Worten: "Wir schnappen euch euren letzten Weltmeister weg."

