Stand: 07.03.2019 12:50 Uhr

Deutschland Tour startet in Hannover

Die diesjährige Deutschland Tour für Radprofis wird am 29. August in Hannover gestartet. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Das viertägige Etappenrennen führt von der niedersächsischen Landeshauptstadt ins thüringische Erfurt. "Wir freuen uns, Radsport der Extraklasse zu Gast zu haben. Die Verbindung mit der traditionsreichen 'Nacht von Hannover' setzt dem Gesamtpaket sozusagen die Krone auf und garantiert zwei erstklassige Radsporttage", erklärte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD).

"Nacht von Hannover" als Vor-Kriterium

Rad-Spektakel in Hannover Sport aktuell - 07.03.2019 12:58 Uhr Autor/in: Gerska, Holger Die Deutschland Tour startet in diesem Jahr in Hannover. Die Besucher dürfen sich dabei auf zwei Tage Radsportspektakel freuen, denn die "Nacht von Hannover" findet als Vor-Kriterium statt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

In der Tat können sich die Besucher auf ein wahres Fahrrad-Festival an der Leine freuen, denn die traditionelle "Nacht von Hannover" wird in diesem Jahr zum VorTour-Kriterium. Am Vorabend der Deutschland Tour wird der spektakuläre Rundkurs auf dem Friedrichswall, bei dem 2018 der Rostocker André Greipel siegte, zum Schauplatz packender Duelle. Am Vormittag des 29. August erfolgt dann auf dem Trammplatz, vor dem Neuen Rathaus, der Startschuss zur Deutschland Tour. Über die Hildesheimer Straße geht es für das Peloton zum Maschsee, um danach Hannover in südlicher Richtung zu verlassen und die erste Etappe der Rundfahrt in Angriff zu nehmen.

Genauer Streckenverlauf am 1. April

Der genaue Streckenverlauf der Deutschland Tour wird am 1. April bekanntgegeben. Deutschlands einziges Etappenrennen wurde im vergangenen Jahr nach zehn Jahren Pause erstmals wieder ausgetragen. Die Rundfahrt führte von Koblenz über Bonn, Trier, Merzig und Lorsch nach Stuttgart. Gesamtsieger wurde der Slowene Matej Mohoric, der sich knapp vor dem Kölner Nils Politt und dem Berliner Maximilian Schachmann durchsetzen konnte.

2018 siegte Greipel in Hannover Hallo Niedersachsen - 30.07.2018 19:30 Uhr Bei der 30. Nacht von Hannover starteten zahlreiche Topfahrer. Marco Heuer sprach mit dem Gründer des Radrennens, Reinhard Kramer, und dem späteren Gewinner André Greipel.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 07.03.2019 | 12:25 Uhr