Damen-Tennis zurück am Rothenbaum - Turnier schon im Sommer? Stand: 11.02.2021 11:15 Uhr Nach den Hamburg European Open der Herren haben die Österreicher Sandra und Peter-Michael Reichel auch eine Lizenz für ein WTA-Turnier erworben. Trotz Corona-Pandemie hoffen sie auf ein kombiniertes Event im Sommer.

Hamburg bekommt wieder ein Damen-Tennisturnier - und das vielleicht schon in diesem Sommer, wenn es die Corona-Pandemie zulässt. Die Organisatoren des ATP-Herrenturniers am Rothenbaum, der Österreicher Peter-Michael Reichel und seine Tochter Sandra Reichel, haben die Lizenz einer bislang unter dem Namen "Baltic Open" in Jürmala (Lettland) ausgetragenen Veranstaltung übernommen. Das bestätigte eine Turnier-Sprecherin dem NDR am Donnerstag und verwies dabei auf einen Bericht des "Hamburger Abendblatts". Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Weder die Damen-Organisation (WTA) noch die der Herren (ATP) haben ihren Turnierkalender für den Sommer bislang veröffentlicht.

Parallel zum Herrenevent?

Im Jahr 2002 hatte der Deutsche Tennis Bund (DTB) die Linzenz aus finanzieller Not heraus in die USA nach Philadelphia verkauft. Der 68-jährige Reichel hatte schon bei der Premiere des Herrenturniers 2019 angekündigt, die weltbesten Tennisspielerinnen wieder an den Rothenbaum zurückzuholen. Am liebsten parallel zum Herrenevent im Juli. Dafür bedarf es allerdings der Zustimmung der ATP, die einem weiteren kombinierten Event reserviert gegenübersteht. "Wir würden zwei 32er-Felder haben", wird Reichel im "Abendblatt" zitiert. "Zu Masterszeiten hatte das Herrenturnier ein 64er-Feld. Das ist also kein Problem."

Tradition lebt wieder auf

Alternativ wäre ebenso denkbar, erst die Damen und eine Woche später die Herren im frisch renovierten Stadion aufschlagen zu lassen. Damen-Tennis am Rothenbaum hat Tradition, die jetzt wieder aufleben soll. Erste Siegerin der Internationalen Deutschen Meisterschaften war 1896 Maren Thomsen - letzte 2002 die Belgierin Kim Clijsters. Steffi Graf holte den Titel bei dem WTA-Turnier zwischen 1992 und 1997 gleich sechsmal nacheinander.

Stadt und Förderer involviert

Die Stadt Hamburg, Mäzen Alexander Otto und der Deutsche Tennis Bund sind dem Bericht zufolge wie der Club an der Alster in die Planungen involviert. Familie Reichel bringt langjährige Erfahrung bei der Organisation von Tennisturnieren beispielsweise auch in Nürnberg, Bad Gastein oder Linz ein. Ob im Sommer Weltklasse-Tennis am Rothenbaum gespielt werden kann, ist wegen der Corona-Pandemie allerdings fraglich. Im vorigen Jahr konnten die Hamburg European Open der Herren unter verschärften Bedingungen im September stattfinden.

