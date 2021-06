DM in Luhmühlen: Auffarth führt nach dem ersten Tag Stand: 17.06.2021 17:32 Uhr Sandra Auffarth hat nach dem ersten Tag der deutschen Meisterschaft in Luhmühlen souverän die Führung übernommen. Die Vielseitigkeitsreiterin aus Ganderkesee setzte sich nach dem ersten Teil der Dressur mit Let's Dance klar an die Spitze.

Die 34 Jahre alte deutsche Meisterin von 2016 liegt mit ihrem Wallach mit 22,0 Strafpunkten vor Sophie Leube aus Hamm mit Jadore Moi (30,6) und Anna Siemer aus Salzhausen mit Butt's Avondale (30,7).

Am Freitag folgt der zweite Teil der Dressur, dann greift auch der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) mit seinem Paradepferd Chipmunk ins Geschehen ein. Auffarth ist im zweiten Teil mit Viamant du Matz ebenfalls wieder dabei. Zuschauer sind bei der Meisterschaft nicht zugelassen.

Der Sportclub überträgt am Sonnabend (14.45 - 16.45 Uhr) von der 3,8 Kilometer langen Geländestrecke und am Sonntag (15 - 16 Uhr) vom Springreiten live im TV und bei NDR.de.

Gesamtwertung deutsche Meisterschaft nach Dressur Teil 1 1. Sandra Auffarth (Ganderkesee) - Let's Dance 22,00 Strafpkt.

2. Sophie Leube (Hamm) - Jadore Moi 30,60

3. Anna Siemer (Luhmühlen) - FRH Butt's Avondale 30,70

4. Felix Etzel (Ilsfeld) - Stalliwa T 31,40

5. Sandra Auffarth (Ganderkesee) - The Phantom Of The Opera 31,40

6. Nicolai Aldinger - Timmo 34,60

7. Josephine Schnaufer-Völkel - Pasadena 217 35,7

8. Jule Werner - Ruling Spirit 37,2 Zeitplan Luhmühlen Freitag, 18. Juni

8.15 - 14 Uhr: **** Dressur, 2. Teil (DM)

14.45 - 16.45 Uhr: ***** Dressur, 2. Teil



Sonnabend, 19. Juni

9.15 - 12 Uhr: ***** Gelände

12.40 - 16.45 Uhr: **** Gelände (DM)

14.45 - 16 .45 Uhr live im TV und bei NDR.de



Sonntag, 20. Juni:

10.30 - 11.35 Uhr: ***** Springen

12.50 - 15.55 Uhr: **** Springen (DM)

15 - 16 Uhr live im TV und bei NDR.de

Olympia-Generalprobe ohne die Favoritin

Die Titelkämpfe in Niedersachsen dienen Bundestrainer Hans Melzer als letzter Test für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August). In Japan werden drei deutsche Paare an den Start gehen.

Im Heideort Luhmühlen nicht mit dabei ist die Titelverteidigerin und fünffache deutsche Meisterin Ingrid Klimke aus Münster. Nach einem Sturz mit ihrem Nachwuchspferd Cascamara Ende Mai bei einem Turnier in Baborowko in Polen muss die 53-Jährige, die schon zweimal Team-Gold bei Olympia gewonnen hat, auch auf Tokio verzichten.

