Cyclassics: Kämna mit Paukenschlag - Viviani Favorit

Kurz vor seinem Heimrennen bei den Hamburger Cyclassics hat das norddeutsche Radsport-Talent Lennard Kämna den nächsten großen Schritt in seiner Karriere gemacht. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat der 22-Jährige aus dem niedersächsischen Fischerhude einen Zweijahresvertrag beim deutschen Profi-Rennstall Bora-hansgrohe unterschrieben. Damit wird Kämna, der bisher für Sunweb unterwegs war und bei seinem Tour-de-France-Debüt für Furore gesorgt hatte, ab dem kommenden Jahr Teamkollege des Tour-Vierten Emanuel Buchmann und des dreifachen Weltmeisters Peter Sagan. Der Slowake gehört bei den Cyclassics am Sonntag zu den Topfavoriten.

Viviani könnte Rekordsieger werden

Noch bessere Siegaussichten als der Sprintspezialist dürfte sich Titelverteidiger Elia Viviani ausrechnen. Der Italiener könnte mit seinem dritten Triumph in Serie auch Rekordsieger der Cyclassics werden. Seit der Premiere des Rennens 1996 gewann kein Radprofi mehr als zweimal. Wie der Veranstalter des Hamburger Radrennens mitteilte, gehen außer Europameister Viviani auch der Belgier Yves Lampaert und der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann an den Start. Das Trio bildete in der Reihenfolge das Sieger-Podium bei der EM Anfang August im niederländischen Alkmaar. Außer Ackermann und Kämna haben 17 weitere deutsche Profis für das Rennen in der Hansestadt gemeldet. Prominentester Starter ist dabei der Rostocker André Greipel, der die Cyclassics 2015 gewonnen hatte. Alexander Kristoff (Norwegen/2014) und Arnaud Demare (Frankreich/2012) komplettieren mit Greipel und Viviani das Quartett früherer Cyclassics-Sieger, die auch diesmal wieder dabei sind.

Kämna zu Gast im NDR Sportclub

Kämna wird nach getaner Arbeit am Sonntag als Studiogast im NDR Sportclub über seinen rasanten Aufstieg berichten. Über seinen Wechsel sagte er: "Ich denke, es war an der Zeit für mich, den nächsten Schritt zu gehen. Die Entscheidung zu Bora-hansgrohe zu wechseln, fühlt sich im Moment sehr gut an. Das Umfeld ist extrem professionell und bietet mir die optimalen Entwicklungsmöglichkeiten." Bei der vergangenen Tour de France hatte Kämna für Begeisterung gesorgt, als er auf der schweren Bergetappe hinauf auf den Alpen-Riesen Galibier Platz vier belegte. In den Pyrenäen und Alpen war Kämna nahezu auf Augenhöhe mit den besten Kletterern unterwegs. In der Gesamtwertung belegte er als Debütant den 40. Platz. "Lennard ist unbestritten ein großes Talent und war mit Sicherheit bei einigen Teams auf der Wunschliste", sagte Bora-Manager Ralph Denk über die Neuverpflichtung. "Es war beeindruckend zu sehen, wie er sich in der letzten Tourwoche präsentiert hat. Immer aktiv, immer vorne dabei und das jeden Tag."

Jedermann-Fotos bei NDR.de

Neben dem Elite-Rennen gehen am Sonntag in Hamburg auch rund 15.000 "Jedermänner" auf drei verschiedenen für den Straßenverkehr gesperrten Strecken an den Start, fahren 60, 100 oder 160 Kilometer. Wenn Sie dabei sind, werden Sie vielleicht bei den Fotos fündig, die wir nach dem Rennen hier veröffentlichen.

