Corona: Hallenhockey-EM in Hamburg verschoben Stand: 22.12.2021 15:19 Uhr Die für 12. bis 16. Januar geplanten Hallenhockey-Europameisterschaften der Damen und Herren in Hamburg werden verschoben. Als Grund nannten der Deutsche Hockey-Bund (DHB) und der Europa-Verband EHF die Ausbreitung der Coronavirus-Variante Omikron.

"Wenn man der Expertenkommission der Bundesregierung zugehört hat und sieht, wie rasant sich Omikron in den letzten Tagen in Europa und nun auch in Deutschland ausbreitet, blieben der EHF und uns als Veranstalter und Ausrichter leider nichts anderes übrig", sagte DHB-Präsidentin Carola Morgenstern-Meyer am Mittwoch. Ein Ausweichtermin steht noch nicht fest.

"Zum aktuellen Zeitpunkt, an dem Politik und Wissenschaft alles tun, um Kontakte auch für Geimpfte und Genesene wieder minimal zu halten, wäre das Festhalten an einem internationalen Sportturnier mit so vielen Teams aus unterschiedlichsten Ländern das falsche Signal." DHB-Vorstand Niclas Thiel

"Wir haben uns am gestrigen Abend mit der EHF abgestimmt und auch die neuen Beschlüsse von Bund und Ländern in die Entscheidung mit einfließen lassen", ergänzte Niclas Thiel, Kaufmännischer Vorstand des DHB. "Wir sind uns einig, dass die Ausrichtung eines internationalen Turniers zum jetzigen Zeitpunkt ein zu großes Risiko darstellt."

