Stand: 23.01.2019 06:05 Uhr

Champions League: SSC vor "großer Aufgabe"

von Tobias Blanck, NDR 1 Radio MV

Bei vier Grad Celsius und mit viel Verspätung sind die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin am Dienstagabend im bewölkten Florenz angekommen. Nach der Busreise von Schwerin nach Berlin verzögerte eine eingefrorene Wasserleitung an Bord des Flugzeugs die Weiterreise nach Bologna. Trotz der Komplikationen ist die Mission klar: Die nächste Überraschung in der Champions League soll her! "Ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Die Champions League ist einfach etwas ganz Besonderes", sagte SSC-Diagonalangreiferin Kimberly Drewniok. Nach der Niederlage zum Auftakt der Königsklassen-Saison im polnischen Łódź hatte der deutsche Meister im Duell gegen Italiens Titelträger aus Conegliano im Dezember für eine Sensation gesorgt und mit einem 3:0 die Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League deutlich erhöht.

"Das derzeit wohl beste italienische Team"

Die Partie heute Abend - NDR 1 Radio MV überträgt ab 20.15 Uhr in einem Sport EXTRA - beim zweiten italienischen Gegner Savino Del Bene Volley Scandicci in der Vorrundengruppe gilt als Schlüsselspiel. "Natürlich ist das eine ganz wichtige Begegnung, aber gegen das derzeit wohl beste italienische Team antreten zu müssen - mit Superstars wie der Bulgarin Vasileva oder besonders der Schwedin Isabelle Haak ist schon eine große Aufgabe. Ich hoffe, dass unsere Spielerinnen auch dagegenhalten können", sagte Trainer Felix Koslowski nach der Ankunft in Florenz.

Gewappnet für die wichtigen Spiele

Nach dem einwöchigen Urlaub zu Beginn des Jahres hat der SSC die ersten beiden Bundesliga-Begegnungen 2019 klar gewonnen. Dem 3:0 in Wiesbaden folgte ein ebenso deutlicher Erfolg gegen das überforderte Team aus Straubing am vergangenen Wochenende. Dazwischen wurde hart trainiert, um jetzt fit zu sein für die zweite, wesentlich wichtigere Saisonhälfte. SSC-Coach Koslowski hat eine große Auswahl beim Finden der richtigen Formation für die schwierige Aufgabe beim letztjährigen Dritten der italienischen Liga. Die Kroatin Beta Dumančić ist von der Nationalmannschaft zurückgekehrt - nach der geschafften Qualifikation für die nächste Europameisterschaft.

Marie Schölzel zu Hause geblieben

Lediglich Mittelblockerin Marie Schölzel ist nicht mit nach Italien gereist. Nach ihrer langwierigen Fußverletzung nähert sich die Nationalspielerin im Training dem Top-Niveau an. "Wir haben wirklich ein tolles Team und chancenlos ist man nie im Volleyball. Daher hoffen wir mit unserer Mannschaft und der Unterstützung der angereisten Fans auf ein tolles, spannendes Spiel", sagte Kimberly Drewniok nach dem Abschlusstraining im Nelson Mandela Forum in Florenz. Die Gastgeberinnen dürfen aufgrund der Auflagen des europäischen Verbands ihre Heimspiele nicht in der eigenen (zu kleinen) Arena austragen, sondern müssen in der 7.000 Zuschauer fassenden Halle des Stadtrivalen Bisonte Florenz ihre Heimspiele in der Königsklasse austragen.

Prominente Unterstützung

Für den Stadtrivalen von Scandicci spielt seit dem vergangenen Herbst Deutschlands Volleyballerin des Jahres Louisa Lippmann. Der Star der vergangenen Jahre beim SSC wird dem deutschen Meister vor Ort die Daumen drücken. "Ich habe mich nach der Auslosung darauf gefreut, mein altes Team 'mal wieder zu sehen und werde natürlich beim Spiel dabei sein", so die 24-jährige. Ob das Daumendrücken von Lippmann aber reicht, um die nächste hohe Hürde in der Champions League zu bewältigen, wird sich zeigen.

