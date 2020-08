Stand: 15.08.2020 13:36 Uhr

Beachvolleyball: Ludwig und Walkenhorst schon raus

Die beiden Zugpferde des Beachvolleyball-Turniers in Hamburg sind bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Im Top-Team-Turnier verpassten am Sonnabend am Olympiastützpunkt Dulsberg sowohl Laura Ludwig und Margareta Kozuch als auch Anna-Lena Grüne und Kira Walkenhorst den Einzug ins Viertelfinale. Ludwig/Kozuch unterlagen in ihrer Wahlheimat Lisa-Sophie Kotzan/Natascha Niemczyk (Berlin/Straubing) mit 1:2 (17:21, 21:16, 11:15). Grüne/Walkenhorst (Hildesheim/Hamburg) mussten sich den Polinnen Agata Ceynowa/Katarzyna Kociolek ebenfalls in drei Sätzen mit 1:2 (21:16, 18:21, 9:15) geschlagen geben.

Beachvolleyball: Walkenhorst mit starkem Comeback Hamburg Journal - 14.08.2020 19:30 Uhr Kira Walkenhorst hat sich vor zwei Jahren eine Auszeit vom Sport genommen. In Dulsberg gewann sie nun gegen ihre ehemalige Team-Kollegin Laura Ludwig, mit der sie 2016 Olympia-Gold in Rio holte.







Die Lokalmatadoren waren bereits für die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (3. bis 6. September) qualifiziert. Grüne/Walkenhorst hatten sich das Ticket beim Turnier in Düsseldorf gesichert. Ludwig/Kozuch waren bereits vor der Turnierserie gesetzt.

Olympiasiegerinnen-Duell ging an Walkenhorst

Am Freitag hatten Grüne/Walkenhorst für eine Überraschung gesorgt, als sie das Duell der Rio-Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen gegen Ludwig/Kozuch für sich entschieden. Walkenhorst, die erst vor Kurzem ihr Comeback gefeiert hatte, stand Ludwig erstmals seit den gemeinsamen Erfolgen auf der anderen Seite des Netzes gegenüber.

