Beach-WM: Die deutschen Frauen-Teams im Check

Der Deutsche Volleyball-Verband schickt bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg sechs Frauen-Teams ins Rennen, von denen fast alle nach Personal-Rochaden erst seit diesem Jahr zusammenspielen. Die Duos im Kurzporträt und die Prognose von ARD-Experte Julius Brink, Olympiasieger 2012 in London:

Laura Ludwig (33) / Margareta Kozuch (32):

Nach ihrer Babypause fand Olympiasiegerin sowie Welt- und Europameisterin Laura Ludwig in der 336-maligen Nationalspielerin Margareta "Maggie" Kozuch eine Nachfolgerin für die zu Jahresbeginn zurückgetretene Kira Walkenhorst. Trainiert wird das Duo in Hamburg von Erfolgscoach Jürgen Wagner, der 2016 in Rio de Janeiro nicht nur Ludwig/Walkenhorst zu olympischem Gold geführt hat, sondern vier Jahre zuvor schon Julius Brink und Jonas Reckermann. Ludwig ist WM-Titelverteidigerin und sagt im NDR: "Wir wollen unser Bestes geben. Was dann dabei herauskommt, wird man sehen."

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Eine Wundertüte. Ich bin gespannt, wie sie performen. Sie müssen sich steigern, wenn sie eine Medaille gewinnen wollen."

Karla Borger (30) / Julia Sude (31):

Auch Karla Borger und Julia Sude haben sich erst diese Saison "gefunden". Obwohl sie schon als Kinder zusammen im Sand gespielt haben, gehen sie erst jetzt als Nationalteam gemeinsam auf Punktejagd. Die WM ist ihr erstes großes Highlight. Trainer in Stuttgart ist Julia Sudes Vater, der als "Mister Volleyball" bekannte 203-malige Nationalspieler Burkhard Sude, der einer der ersten Beachvolleyballer in Deutschland war.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Zuletzt schwächer als zu Beginn der Saison. Eine Überraschung ist aber möglich."

Sandra Ittlinger (25) / Chantal Laboureur (29):

Das Duo kam erst zu Beginn dieser Saison zusammen, nachdem Julia Sude und Chantal Laboureur getrennte Wege gegangen waren. Als großes Ziel haben die seit 2007 auf Turnieren aktiven Beachvolleyballerinnen, die aktuell bestes deutsches Nationalteam sind, die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio ausgegeben. Trainiert wird beim Brasilianer Ricardo Brunale de Andrade in Stuttgart, wo Laboureur lebt und wohin die Wahl-Berlinerin Sandra Ittlinger pendelt. Beide bestreiten am Freitag das Eröffnungsspiel auf dem Center Court.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Alles besser als Platz neun wäre ein Erfolg."

Victoria Bieneck (28) / Isabel Schneider (28):

Vor sechs Jahren wurden Victoria Bieneck und Isabel Schneider U23-Weltmeisterinnen. Seit 2017 spielen sie wieder zusammen und haben bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand 2018 den ersten Titel bei den "Großen" geholt. Ihren Lebensmittelpunkt haben die Weilheimerin Bieneck und ihre Partnerin aus Olpe längst schon in die Hansestadt verlegt, wo sie am Beachvolleyball-Stützpunkt in Hamburg-Dulsberg trainieren. Ihr bestes internationales Ergebnis ist bis dato Platz 33 bei der Weltmeisterschaft in Wien 2017.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Zuletzt in der Formkrise. Ich hoffe, sie haben aus den negativen Erfahrungen gelernt."

Kim Behrens (26) / Cinja Tillmann (28):

Kim Behrens und Cinja Tillmann, mit 1,79 und 1,74 m als Beachvolleyballerinnen eher klein, sind zwei Abwehrspielerinnen, die mit Platz drei beim Beach-Tour-Turnier in Münster erfolgreich in die Saison gestartet sind. An der Seite von Teresa Mersmann war die für den USC Münster spielende Tillmann 2018 nach Siegen auf der Beach-Tour in Münster, Nürnberg und Kühlungsborn zudem Dritte bei den deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand geworden. Behrens holte mit Sandra Ittlinger sogar DM-Silber.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Sie sind als 'Abwehr-Knirpse' die Hingucker des Turniers."

Leonie Körtzinger (22) / Sarah Schneider (23):

Leonie Körtzinger und Sarah Schneider gelten als deutsches Perspektivteam. Dennoch überraschte die Nachricht von der WM-Wildcard. "Die ganze Atmosphäre am Rothenbaum - da bekomme ich schon jetzt Gänsehaut", sagt die gebürtige Kielerin Körtzinger, die im vergangenen Jahr für Laura Ludwig als Partnerin von Kira Walkenhorst eingesprungen und später mit Julia Sude Vierte bei den deutschen Meisterschaften geworden war. Fünfte wurde bei der DM die gleichfalls für den Hamburger SV spielende Schneider an der Seite von Anna Behlen.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Ihr Ziel kann nur heißen, Erfahrungen zu sammeln."

