Thole/Wickler stürmen ins WM-Halbfinale

Die wunderbare Reise von Julius Thole und Clemens Wickler bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg geht weiter. Die Lokalmatadoren zeigten am Sonnabend auch im Generationen-Duell gegen die US-Amerikaner Philip Dalhausser/Nicholas Lucena eine überragende Leistung und zogen mit einem souveränen 2:0 (21:18, 21:17)-Sieg ins Halbfinale ein. Die deutschen Meister greifen damit bei der Heim-WM nach einer Medaille. Das Semifinale findet am Abend statt. Dort wartet in dem norwegischen Top-Duo Anders Mol/Christian Sorum, das sein Viertelfinale gegen die Italiener Daniele Lupo/Paolo Nikolai locker mit 2:0 (21:13, 21:11) gewann, das derzeit beste Männer-Team der Welt.

Thole/Wickler brillieren auch im WM-Viertelfinale 06.07.2019 11:45 Uhr Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-WM das Halbfinale erreicht. Die Hamburger schlugen am geschlossenen "Rothenbeach" das US-Duo Dalhausser/Lucena mit 2:0.







Thole im Block beinahe unüberwindlich

Das letzte deutsche Duo im Turnier agierte erneut abgeklärt und präzise, ließ sich auch von Rückständen nicht beirren. Zudem erwies sich Thole bei der Blockarbeit einmal mehr als beinahe unüberwindliches Hindernis. Der 39 Jahre alte Peking-Olympiasieger Dalhausser ist zwar ebenso wie Thole 2,06 m groß, am Netz hatte der 22-jährige Deutsche dennoch die Nase vorn. "Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich in diesem Moment fühle. Wir hatten eine schweren Start ins Turnier und haben uns immer weiter verbessert. Wie das Publikum uns feiert, ich habe die ganze Zeit Gänsehaut", sagte Wickler. Der Einzug ins WM-Halbfinale ist der bisher größte Erfolg der Youngster.

Das Team des Eimsbütteler TV hat in der WM-Gastgeberstadt mittlerweile einen regelrechten Beachvolleyball-Hype ausgelöst: Auch am Sonnabendvormittag war das umgebaute Tennisstadion am Rothenbaum mit rund 13.000 Zuschauern wieder voll besetzt, Hunderte warteten im Nieselregen geduldig in der Schlange. Der Einlass am "Rothenbeach" ist frei.

Frauen-Finale: April Ross will zweiten WM-Titel

Bei den Frauen treffen heute im Finale (15.15 Uhr) April Ross/Alix Klineman (USA) und Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada aufeinander. Die 37 Jahre alte Ross will ihren zweiten WM-Titel. Schon 2009 war sie im norwegischen Stavanger zusammen mit Jennifer Kessy Weltmeisterin geworden. Im WM-Finale vor zwei Jahren in Wien unterlag sie mit Lauren Fendrick den Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.

Das Spiel um Platz drei bestreiten zuvor (13 Uhr) Mariafe Artacho/Taliqua Clancy aus Australien und Nina Betschart/Tanja Hüberli. Die Eidgenössinnen könnten der Schweiz die erste WM-Medaille im Beachvolleyball überhaupt bescheren.

