Stand: 05.07.2019 14:40 Uhr

Betschart/Hüberli schreiben WM-Geschichte

In Hamburg kommt es am Abend zu einer Premiere in der Geschichte der Beachvolleyball-Weltmeisterschaften. Mit Nina Betschart und Tanja Hüberli wird erstmals ein Schweizer Team im Halbfinale der Titelkämpfe antreten. Das Duo setzte sich am Freitagvormittag im Viertelfinale mit 2:1 (19:21, 21:13, 15:13) gegen die Brasilianerinnen Barbara/Fernanda durch. Die Südamerikanerinnen hatten am Donnerstagabend in Karla Borger und Julia Sude das letzte deutsche Frauen-Team aus dem Turnier am Rothenbaum geworfen.

Halbfinals der Frauen stehen an

Bretschart/Hüberli treffen im zweiten Semifinale (20.30 Uhr) auf Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada. Zuvor spielen die Australierinnen Mariafe Artacho/Taliqua Clancy gegen das US-Duo April Ross/Alix Klineman den ersten Finalisten bei den Frauen aus (19.15 Uhr).

Die ARD zeigt beide Halbfinals im Livestream, ebenso wie das Männer-Achtelfinale von Julius Thole und Clemens Wickler gegen die Brasilianer Alison/Avaro Filho (ab 18 Uhr).

