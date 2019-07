Stand: 02.07.2019 15:50 Uhr

Ludwig/Kozuch als Gruppensieger in die K.o.-Runde

Titelverteidigerin Laura Ludwig und "Maggie" Kozuch stehen bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg im Sechzehntelfinale. Die Lokalmatadorinnen setzten sich am Dienstag im Eiltempo mit 2:0 (21:10, 21:9) gegen die Außenseiterinnen Tochukwu Nnoruga/Francisca Ikhiede aus Nigeria durch - der zweite Erfolg im dritten Spiel, der zudem den Sieg in der Gruppe J vor den punktgleichen Brasilianerinnen bedeutete.

Ludwig/Kozuch locker zum 2:0-Sieg 02.07.2019 13:44 Uhr Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben sich im letzten WM-Gruppenspiel keine Blöße gegeben. Gegen Nnoruga/Francisca aus Nigeria gab es ein 2:0. Der Matchball und das Interview mit dem Hamburger Duo.







4,25 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"In der K.o.-Runde müssen wir von Spiel zu Spiel denken und unser Ding machen. Wir haben viel gelernt aus den Gruppenspielen. Das wollen wir jetzt nutzen", sagte Olympiasiegerin Ludwig nach dem Match, das nur 33 Minuten dauerte.

Behrens/Tillmann unterliegen im Tie-Break

Modus WM-Gruppenphase Die beiden erstplatzierten Teams und die vier besten Dritten aus den zwölf Gruppen bei Frauen und Männern sind direkt für die erste K.o.-Runde qualifiziert, die am Mittwoch (Frauen) und Donnerstag (Männer) beginnt. Die jeweils verbleibenden acht Gruppendritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde die letzten vier Teams für das Sechzehntelfinale aus.

Kim Behrens/Cinja Tillmann bekamen es zum Abschluss der Gruppenphase der Frauen mit den Favoritinnen Heather Bansley/Brandie Wilkerson (Kanada) zu tun und verpassten beim knappen 1:2 (21:14, 19:21, 13:15) eine Überraschung. Beide zogen aber als eine der besten vier Gruppendritten ebenfalls direkt in die K.o.-Runde ein.

Den Umweg über die Lucky-Loser-Runde der acht verbleibenden Gruppendritten müssen von insgesamt sechs deutschen Frauen-Teams lediglich Leonie Körtzinger/Sarah Schneider nehmen. Das Perspektivteam aus Hamburg trifft am Abend um 20.30 Uhr auf Megan und Nicole McNamara (Kanada).

Thole/Wickler spielen heute um den Gruppensieg

Ihr letztes Gruppenspiel bestreiten heute auch Jonathan Erdmann/Sven Winter, die gegen die Kubaner Sergio Gonzalez/Luis Reyes unbedingt gewinnen müssen, um es in die K.o.-Phase zu schaffen. Auch Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms müssen gegen die Marokkaner Mohamed Abicha/Zouheir Elgraoui siegen. Um 18 Uhr geht es für Julius Thole/Clemens Wickler gegen Tri Bourne/Trevor Crabb um den Gruppensieg, beide Teams sind bereits für das Sechzehntelfinale qualifiziert.

Beach-WM: Party, Pannen und Perfektion





































Dieses Thema im Programm: Sportschau | 30.06.2019 | 13:00 Uhr