Beachvolleyball-DM: Laboureur/Schulz siegen, Sude muss passen Stand: 01.09.2022 15:38 Uhr Die Titelverteidigerinnen Chantal Laboureur und Sarah Schulz sind erfolgreich in die deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand gestartet. Karla Borger und Julia Sude mussten hingegen kurzfristig absagen.

Das an Nummer eins gesetzte Duo aus Stuttgart wird nicht antreten, weil sich Julia Sude eine Lebensmittelvergiftung zugezogen hat. Das teilte das Beachvolleyball-Nationalteam am Donnnerstag mit. Für Rekordteilnehmerin Sude wäre es der 18. Auftritt bei den deutschen Meisterschaften gewesen.

Chantal Laboureur und Sarah Schulz (ebenfalls Stuttgart) fuhr derweil zum Auftakt des Turniers mit etwas Mühe einen 2:1 (21:18, 21:23, 15:12)-Sieg gegen Hanna-Marie Schieder und Paula Schürholz (Düsseldorf) ein. Für Laboureur sind es die letzten deutschen Meisterschaften. Die 32-Jährige hatte am Dienstag angekündigt, zum Jahresausklang ihre Laufbahn zu beenden.

Schulz will mit neuer Partnerin nach Paris

"Heute ist zum Glück noch nicht Schluss, wir werden auf jeden Fall noch einmal spielen", sagte sie mit Blick auf die DM. Auf internationalem Parkett folgen für die Abwehr-Spezialistin, die 2018 zur Beachvolleyballerin des Jahres gekürt worden war, noch einige Einsätze, bevor sie ihre sportliche Karriere dann endgültig beendet.

Bei der EM in München hatte Laboureur zuletzt gemeinsam mit Sarah Schulz das Viertelfinale erreicht. Die 23-jährige Schulz versucht von 2023 an, sich mit einer neuen Partnerin für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu qualifizieren. In Timmendorfer Strand ist das Duo an Nummer vier gesetzt.

