Beachvolleyball-DM: Viertelfinal-Aus für Ludwig und Körtzinger Stand: 03.09.2021 22:01 Uhr Für Laura Ludwig ist der Traum vom achten deutschen Meistertitel geplatzt. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von 2016 schied bei den nationalen Titelkämpfen in Timmendorfer Strand an der Seite von Leonie Körtzinger im Viertelfinale aus.

Die beiden Wahl-Hamburgerinnen verloren am Freitagabend unter Flutlicht überraschend deutlich gegen Christine Aulenbrock und Sandra Ferger (Oythe) mit 0:2 (19:21, 16:21). "Wir haben uns ein bisschen überrumpeln lassen. Wir sind überhaupt nicht ins Spiel reingekommen. Und sie haben keine Fehler gemacht", sagte Ludwig (HSV) nach dem frühzeitigen Aus an der Seite ihrer Interimspartnerin Körtzinger (Eimsbütteler TV).

Die 35-Jährige musste sich in Timmendorfer Strand eine neue Partnerin suchen, nachdem sich Margareta Kozuch nach dem gemeinsamen Olympia-Auftritt in Tokio (Platz fünf) entschlossen hatte, eine längere Pause einzulegen.

Ludwig will Karriere fortsetzen

Die Frage, ob das bittere Aus bei ihrer 16. Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen ein weiterer Grund sei, ihre Karriere fortzusetzen, beantwortete die gebürtige Berliern deutlich: "Generell habe ich keinen Bock aufzuhören."

Aulenbrock/Ferger nun gegen Borger und Sude

Aulenbrock/Ferger kämpfen am Sonnabend gegen die an Nummer eins gesetzten Karla Borger und Julia Sude um den Einzug ins Endspiel. Die EM-Dritten aus Stuttgart und Friedrichshafen gewannen ihr Viertelfinalspiel gegen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg) mit 2:0 (21:18, 21:16). Ebenfalls im Halbfinale steht Titelverteidigerin Sandra Ittlinger (Berlin), die in diesem Jahr mit der Münsteranerin Kim Behrens antritt.

Thole/Wickler ohne Satzverlust weiter

In der Männerkonkurrenz sind Julius Thole und Clemens Wickler auf Kurs Titelverteidigung. Das Duo vom Eimsbütteler TV steht nach zwei überzeugenden Auftritten im Viertelfinale. Thole und Wickler ließen am Freitag in ihrer Auftaktpartie den Berlinern Lucas Mäurer und Niklas Rudolf beim 2:0 (21:17, 21:14)-Erfolg keine Chance. Anschließend setzte sich das deutsche Nummer-eins-Duo gegen die Brüder Georg und Peter Wolf aus Frankfurt am Main ebenfalls ohne Satzverlust mit 21:15, 21:14 durch.

Für die Hamburger wäre ein Erfolg in diesem Jahr ihr dritter gemeinsamer Meistertitel nach 2018 und 2020.

ETV-Duo bleibt DVV-Aushängeschild

Die Ziele von Thole/Wickler allerdings gehen weit über die nationale Spitzenposition hinaus. Sie wollen sich nachhaltig in der Weltklasse etablieren. Während sich bei anderen Nationalteams zum Ende des Olympia-Jahres Veränderungen abzeichnen, ist die ETV-Paarung beim Verband für den Weg bis zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris gesetzt. "Die Gespräche stehen noch aus. Aber ich sehe wenig bis null Gründe, dass es nicht so ist", sagte Abwehrspieler Wickler. "Sie bleiben unser Aushängeschild", bestätigte Niclas Hildebrand, der Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Das olympische Turnier in Tokio hatten Thole/Wickler mit Platz fünf abgeschlossen.

"Goldschmied" Wagner soll sich direkter einbringen

Für die nächsten Schritte wird es im Umfeld des Duos Veränderungen geben. So soll Jürgen Wagner, der als Cheftrainer Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (2016) sowie Julius Brink und Jonas Reckermann (2012) zum Olympiasieg geführt hatte, sein Know-how direkter einbringen. Wagner hat im DVV die Funktion "Head of Beachvolleyball" inne. "Wir werden uns zusammensetzen und uns gut aufstellen für die nächsten Jahre", sagte Wickler.

