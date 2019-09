Stand: 01.09.2019 10:25 Uhr

Borger/Sude holen den Titel - Poniewaz-Zwillinge im Finale

Favoriten-Sieg bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand: Karla Borger und Julia Sude holten sich am Sonntag den Titel. Die Stuttgarterinnen bezwangen im Finale der Frauen Olympiasiegerin Laura Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch aus Hamburg mit 2:0 (21:13, 24:26, 15:12).

Nervenspiel in Satz zwei und drei

Die Fehlerquote bei Ludwig/Kozuch war im ersten Satz einfach zu hoch, um den abgeklärten Favoritinnen gefährlich zu werden. Die Stuttgarterinnen spielten praktisch fehlerlos und sehr variabel. Der zweite Durchgang war Nervenspiel, mit dem besseren Ende für Ludwig/Kozuch, die zwei Matchbälle abwehrten. Das HSV-Duo hatte sich nun richtig reingekämpft in das Match, vor allem Ludwig buddelte in ihrer unnachahmlichen Art zahlreiche Bälle aus. Am Ende reichte das aber nicht, um Borger/Sude den Titel streitig zu machen.

Poniewaz-Zwillinge im Männer-Finale

Bei den Männern haben David Poniewaz und Bennet Poniewaz die Überraschung perfekt gemacht. Das Duo aus dem niedersächsischen Ostercappeln zog durch einen 2:1 (21:17, 18:21, 15:10)-Erfolg im Halbfinale gegen Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms (Hamburg) ins Endspiel (13.30 Uhr) ein. Gegner im Finale sind Jonathan Erdmann/Sven Winter (Berlin/Düsseldorf), die im zweiten Halbfinale Paul Becker/Jonas Schröder (Rüsselsheim/Münster) 2:1 (26:28, 21:19, 15:8) bezwangen.

Thole/Wickler sagen Viertelfinal-Wiederholung ab

Der Weg von Bergmann/Harms ins Semifinale war eine Hängepartie gewesen. Das Duo zog mehr oder weniger kampflos in die Vorschlussrunde ein, da die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler (ebenfalls Hamburg) zur Wiederholung des Viertelfinals am Sonntagmorgen nicht antraten. Das Duell Bergmann/Harms - Thole/Wickler war am Samstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Bergmann/Harms führten zu diesem Zeitpunkt 9:21, 24:22 und 14:13 und hatten bereits einen Matchball vergeben. Am Sonntagmorgen wäre es laut Reglement nach einer Unterbrechung von mehr als sechs Stunden wieder bei 0:0 losgegangen.

26. Meisterschaften in Timmendorf

Bereits zum 26. Mal ermitteln die Topteams in der Arena am Ostseestrand ihre Titelträger. Bei den Frauen und Männern schlagen jeweils 16 Teams auf, es geht um insgesamt 60.000 Euro Preisgeld.

Beachvolleyball-DM: Baggern und pritschen in Timmendorf



















