Baskets Oldenburg: "Donnervögel" unter Coach Freyer im Aufwind

Noch vor zwei Monaten hätte alles viel zu abwegig geklungen. Eine Vorhersage, dass der ans Bundesliga-Tabellenende abgestürzte frühere Top-Club Baskets Oldenburg unter einem per Initiativbewerbung ins Amt gekommenen deutschen Trainer plötzlich Sieg um Sieg einfahren und am 28. Spieltag sogar den FC Bayern München mit 106:75 deklassieren würde, hätte vermutlich nicht einmal mehr Kopfschütteln geerntet. Wohl eher fassungsloses Schweigen.

Aber genau so hat es sich dann tatsächlich zugetragen - auch wenn man zubilligen muss, dass es ohne den Corona-Ausbruch beim FCB sicherlich nicht zum Kantersieg der Oldenburger gekommen wäre. Die Bayern schonten ihre Topspieler. Fraglos ist aber, dass es richtig läuft beim Ex-Meister seitdem Freyer dort Chefcoach ist. Der Club hatte ihn Anfang Februar zum Nachfolger von Alen Abaz gemacht. Dieser wiederum hatte erst Mitte Januar den Posten vom zuvor beurlaubten Mladen Drijencic übernommen.

Neuer Chefcoach führt neue Spielweise ein

Der gebürtige Wolfsburger Freyer hatte selbst die Zügel in die Hand genommen und Baskets-Geschäftsführer Hermann Schüller kontaktiert und folglich nicht darauf gewartet, dass dieser ihn irgendwann schon anrufen werde. Es wäre auch fraglich gewesen, ob es dazu gekommen wäre. Denn in der BBL geht der Trend seit Jahren schon eindeutig zu ausländischen Trainern.

"Ich habe ihn letztlich davon überzeugen können, dass es für mich die richtige Mannschaft ist und für ihn der richtige Zeitpunkt, um mich als Trainer einzustellen", sagte der 51 Jahre alte ehemalige Nationalspieler (39 Einsätze). "Es gab über Tage immer wieder Gespräche bei Zoom", so der frühere Point Guard.

Als er schließlich die erhoffte Job-Zusage erhalten hatte, sei es erst einmal viel um "mentale Arbeit" gegangen. "Ich habe mit den Spielern viel geredet", sagte Freyer, der zugleich eine neue Spielweise einführte - ein offensives und aggressives "Run-and-gun".

"Rickey führt die Mannschaft auf seine Weise." Ingo Freyer, Coach der Baskets Oldenburg

Dies führte auch dazu, dass der 39 Jahre alte Rickey Paulding, der im Sommer nach den 15 Baskets-Jahren den Club verlässt und auch ein Abschiedsspiel erhalten wird, zu weniger Einsatzzeiten kommt. "Als ich mit ihm darüber sprach, war er auf der einen Seite überrascht. Andererseits hatte ich auch den Eindruck, dass er auch ein Stück weit dankbar dafür war, dass er nicht mehr ganz so viele Minuten spielen würde. Und ich habe ihm auch gesagt, dass er für das Team in 20 Minuten genauso effektiv sein kann wie in 28."

Im Heimspiel gegen die BG Göttingen, seinem 575. Einsatz in der Bundesliga, stellte "der Ewige" dies eindrucksvoll unter Beweis. Paulding sorgte kurz vor der Sirene mit einem Dreier dafür, dass es am Ende 86:85 für die Baskets hieß.

Die sind auf einem guten Weg Richtung Klassenerhalt. Mit ihren 20:36 Punkten stehen sie auf Rang 15 und weisen aktuell acht Punkte mehr auf als der Vorletzte Gießen 46ers. Es sieht ganz danach, als sollten die Baskets ihre Erfolgsgeschichte um das entscheidende Kapitel ergänzen können - jenem, in dem vom Gelingen des Klassenerhaltes erzählt wird.

