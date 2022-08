Basketballer Schröder: "Meine Base wird Braunschweig sein" Stand: 31.08.2022 14:30 Uhr Basketball-Star Dennis Schröder sieht seine Zukunft nach einem Karriere-Ende in Deutschland. Der 28-Jährige hat vor allem in seiner Heimatstadt Braunschweig viel vor.

"Vielleicht habe ich noch ein Haus in Italien oder Spanien, aber die Base wird in Braunschweig sein" sagte Schröder in einem Interview des Magazins "Sports Illustrated". Der 28 Jahre alte Point Guard, der seit 2013 in der nordamerikanischen Profiliga NBA spielt, will sich vor allem in seiner Geburtstadt engagieren.

Schröder will Basketballzentrum in Braunschweig

"Wir haben viele Pläne dort, wollen vieles aufbauen", sagte Schröder, der schon jetzt als Alleingesellschafter des Bundesligisten Löwen Braunschweig fungiert. "Wir wollen ein Basketballzentrum in Braunschweig aufbauen, mit Halle, medizinischer Abteilung, Fitnessstudio und so weiter. Mit dieser Facility könnten wir den Standort noch mal richtig pushen."

Eine gute EM soll bei der Vereinssuche helfen

Das ist alles noch Zukunftsmusik, denn mit seinen 28 Jahren befindet sich Schröder noch im besten Basketballer-Alter. Bei der am Donnerstag beginnenden Heim-Europameisterschaft geht es für den Kapitän des deutschen Nationalteams um mehr als einen Medaillentraum. Denn Schröder, zuletzt bei den Houston Rockets unter Vertrag, ist derzeit vereinslos.

Zuletzt gab es Medienberichte über ein Interesse von den Los Angeles Lakers. Also der Franchise, deren 84-Millionen-Dollar-Angebot für vier Jahre er einst ablehnte, bevor es mit der Karriere bergab ging: Erst spielte Schröder für ein Jahresgehalt von für NBA-Verhältnisse schmalen 5,9 Millionen Dollar bei den Boston Celtics, dann ging es unfreiwillig zu den Rockets.

