Stand: 10.04.2019 05:41 Uhr

Basketball: Seawolves besiegen Hamburg Towers

Die Basketballer der Rostock Seawolves aus der 2. Bundesliga Pro A haben im Kampf um den Aufstieg am Dienstagabend das zweite Viertelfinalspiel gewonnen. Gegen die Hamburg Towers siegte das Team mit 94:79.

Deutlicher Vorsprung

Vor 2.800 Zuschauern in der Rostocker Stadthalle begannen die Seawolves sehr engagiert und erarbeiteten sich im ersten Viertel einen 15 Punkte-Vorsprung. Unkonzentriertheit ließ die Gäste aber zwischenzeitlich ausgleichen. Doch davon haben sich die Wölfe nicht beeindrucken lassen. Es blieb spannend bis zur letzten Minute. Hier hatten die Rostocker die besseren Nerven und gewannen letztlich verdient.

Yannick Anzuluni als bester Spieler

Erfolgreichster Werfer war mit 24 Punkten Yannick Anzuluni. Nach der Auftakt-Niederlage der Seawolves in Hamburg steht es in der Serie "Best of five" nun 1:1. Am Freitag kommt es zum dritten Duell in der Elbmetropole. Am Montag wird wieder in Rostock gespielt. Wer zuerst dreimal gewinnt, zieht in das Halbfinale ein. Sollte ein fünftes Spiel nötig sein, wäre das wieder in Hamburg.

