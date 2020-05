Stand: 04.05.2020 19:08 Uhr

BBL: Baskets & Co. müssen nach München

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat sich auf einen Standort für das geplante Finalturnier festgelegt. Die zehn Teams - darunter die Nordclubs aus Oldenburg, Vechta und Göttingen - sollen die Saison in München beenden. Bayerns Landeshauptstadt setzte sich mit seiner Bewerbung gegen die Konkurrenz aus Berlin, Frankfurt und Bonn durch. Oldenburg hatte sich ursprünglich auch beworben, dann aber den Antrag wieder zurückgezogen.

Gruppeneinteilung steht

Noch fehlt allerdings die Erlaubnis seitens der Behörden. Der Modus für die dreiwöchige Veranstaltung, die ohne Zuschauer stattfindet, steht allerdings bereits fest. Die zehn Mannschaften werden in zwei Fünfergruppen aufgeteilt und spielen in einer Vorrunde acht Viertelfinalisten aus, die dann in einer K.o.-Phase den Meister ermitteln. Rasta Vechta und die Baskets Oldenburg befinden sich mit Bayern München, Bamberg und Alba Berlin in einer Gruppe. Die BG Göttingen bekommt es zunächst mit Ulm, Ludwigsburg, Crailsheim und Frankfurt zu tun.

Oldenburgs Schüller sieht Chance für den Basketball

"Das ist ein großes Paket und ein Riesen-Aufwand", erklärte Oldenburgs Geschäftsführer Hermann Schüller dem NDR Sportclub, "aber ich glaube, dass man das an einem Ort durchaus leisten kann." Finanziell bringt es den Clubs wenig, gar nichts oder ist sogar ein Zuschussgeschäft, je nach Vertragslaufzeiten der Spieler. Schüller sieht jedoch eine Chance für den Basketball, der dann als einzige Sportart neben Fußball im Schaufenster stünde: "Das ist schon attraktiv." Auch Baskets-Profi Rickey Paulding sieht das Positive: "Es ist gut für die Fans, für die Spieler und für die Vereine. Wir wollen zurück auf den Platz. Die Hauptsache, es ist eine sichere Situation für alle."

