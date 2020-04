Stand: 26.04.2020 12:04 Uhr

BBL stimmt ab: Wird die Saison fortgesetzt?

Bis zum 30. April ist der Spielbetrieb in der Basketball-Bundesliga (BBL) vorerst ausgesetzt - ob, und wie es angesichts der Corona-Pandemie weitergehen kann, ist noch offen. Wird die Saison abgebrochen wie jüngst beispielsweise im Handball? Oder orientieren sich die Verantwortlichen am Fußball, wo die Saison möglicherweise ab Mitte Mai mit Geisterspielen fortgesetzt wird? "Aus Sicht der BBL macht es deutlich mehr Sinn, die Saison zu Ende zu spielen, als sie abzubrechen", sagte Geschäftsführer Stefan Holz. In einer Videoschalte am Montag wollen die 17 Clubs und die Ligaspitze eine Entscheidung treffen.

Löwen-Chef Schmidt: "Konzept darf keine Mängel haben"

Der Abbruch beim Handball hat den Druck bei einer Fortsetzung der eigenen Saison allerdings erhöht. "Wenn wir weiterspielen, muss das Konzept einwandfrei sein und darf keine Mängel haben", mahnte Sebastian Schmidt, Geschäftsführer der Basketball Löwen Braunschweig. Das sieht auch Holz so, der sich am vorgelegten Maßnahmenkatalog der Deutschen Fußball Liga (DFL) orientieren will.

Holz schließt aus, dass die Saison mit Hauptrunde und anschließenden Play-offs fortgesetzt wird. "Wir können nicht den Spielplan rausholen und so tun, als wäre nichts gewesen", sagte der BBL-Geschäftsführer. Es wäre eine "sinnvolle Variante", zentrale Spielorte zu finden, um zum Beispiel auch Reisekosten zu sparen. Zugleich betonte Holz: "Das alles steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass uns Politik und Behörden eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes erlauben." Derzeit ist wegen der Kontaktbeschränkungen noch nicht einmal Mannschaftstraining erlaubt.

Braunschweig als einer von drei Spielorten?

Ein solches Zentrum für Geisterspiele könnte in Niedersachsen liegen. Er habe zu dem Thema mit Holz "kurz telefoniert", sagte Löwen-Chef Schmidt den "Braunschweiger Nachrichten": "Die Volkswagenhalle wäre sicherlich eine der besseren Arenen, weil wir dort viel Platz haben." Das in direkter Nachbarschaft gelegene Parkhotel böte die Möglichkeit, Profis, Trainer und Betreuer in Quarantäne unterzubringen. Bis zu 100 Personen könnten vor Ort sein. Aufwendig, auch finanziell, würden wohl die nötigen Testverfahren werden.

Oldenburgs Schüller: Play-offs mit acht Teams

Geisterspiele an zentralen Standorten befürwortet auch Herrmann Schüller von den Baskets Oldenburg: "Wir wollen die Runde auf jeden Fall beenden und einen Meister haben. Möglicherweise auch gleich mit Play-offs in einem erweiterten Modus", sagte der Geschäftsführer der "Bild".

Die Runde könnte Ende Mai starten, wenn zwei Wochen vorher das Training hochgefahren würde. Bis Ende Juni wäre die Saison durch. Die Oldenburger können sich das wirtschaftlich leisten. "Wir haben Play-offs einkalkuliert und einbudgetiert", erklärte Schüller. Zudem ist der komplette Oldenburger Kader noch vor Ort, die Spieler-Verträge laufen bis Juni.

Das ist nicht überall der Fall - bei zahlreichen Clubs wurden Spielerverträge aufgelöst und, die Profis haben Deutschland verlassen. Schüller räumte ein, dass einige der BBL-Teams "aus wirtschaftlichen Gründen" nicht weiterspielen könnten, gleichwohl sei er überzeugt, "dass wir acht Teams zusammenbekommen". Es sei eine Plattform, "um den Basketball wieder aufleben zu lassen und den Sponsoren etwas zu bieten, wenn auch in eingeschränkter Form." Beim Braunschweiger Thomas Klepeisz stößt die Idee auf Zuspruch: "Wenn es weitergeht in Braunschweig, bin ich sofort wieder da", erklärte der Kapitän gegenüber der "Funke Mediengruppe". Der Österreicher ist derzeit in der Heimat bei seiner Familie.

