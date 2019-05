Stand: 25.05.2019 19:54 Uhr

BBL: Baskets Oldenburg im Play-off-Halbfinale

Die Baskets Oldenburg haben als erstes Team vorzeitig das Play-off-Halbfinale in der Basketball-Bundesliga (BBL) erreicht. Die Niedersachsen gewannen am Samstagabend vor 6.000 Zuschauern in eigener Halle mit 97:84 (49:46) auch das dritte Viertelfinalduell mit den Baskets Bonn und setzten sich in der "Best of five"-Serie mit 3:0-Siegen durch. In der Vorschlussrunde geht es für den Meister von 2009 gegen den Sieger der Serie zwischen ALBA Berlin und ratiopharm Ulm, in der der Hauptstadtclub mit 2:0 führt.

Cummings einmal mehr der Anführer

In einer lange Zeit engen Partie stemmte sich Bonn, das in Charles Jackson (28 Punkte) den besten Werfer der Partie in seinen Reihen hatte, nach Kräften gegen das Viertelfinal-Aus. Erst im Schlussviertel setzten sich die Oldenburger, die das Halbfinale im vergangenen Jahr noch verpasst hatten, dank eines 11:0-Laufs entscheidend ab. US-Aufbauspieler Will Cummings, der zum wertvollsten Spieler der Saison gekürt worden war, trumpfte wieder einmal groß auf und kam auf 27 Punkte für die Gastgeber. Für das Team von Trainer Mladen Drijencic war es der zwölfte Heimsieg in Serie.

