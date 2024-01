Australian Open: Zverev zieht ins Achtelfinale ein Stand: 20.01.2024 14:02 Uhr Alexander Zverev steht bei den Australian Open in Melbourne im Achtelfinale. Nach zwei schwächeren Auftritten zeigte der Tennis-Profi aus Hamburg gegen Alex Michelsen aus den USA eine souveräne Vorstellung und siegte deutlich.

6:2, 7:6 (7:4), 6:2 hieß es nach knapp zwei Stunden Spielzeit für den Tennis-Olympiasieger, der in der Runde der letzten 16 nun auf Cameron Norrie trifft. Der Brite hatte sich zuvor etwas überraschend gegen den Weltranglistenelften Casper Ruud (Norwegen) durchgesetzt. Alle vier bisherigen Duelle gegen Norrie hat Zverev gewonnen und dabei keinen Satz abgegeben.

Zverev laufstark und konzentriert

Gegen den unerfahrenen 19 Jahre alten Michelsen, Nummer 91 der Welt, zeigte sich der Hamburger von Beginn an aufmerksam und laufstark, nach nur 36 Minuten schnappte er sich den ersten Satz mit einem Ass. Auch in der Folge wirkte der 26-Jährige befreiter, im Tiebreak des zweiten Satzes behielt er die Nerven. Nach 1:59 Stunden Spielzeit nutzte er seinen ersten Matchball zum Sieg.

Zverev hatte sich in Melbourne nur mit Mühe in die dritte Runde gekämpft, in seinem Zweitrundenmatch gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein wendete er ein frühes Aus erst im Tiebreak des fünften Satzes ab. Als Nummer sechs der Welt zählt Zverev beim ersten Major-Turnier des Jahres zum erweiterten Favoritenkreis. Sein bestes Ergebnis in Melbourne ist der Halbfinaleinzug 2020.

