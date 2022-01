Australian Open: Deutsches Duell für Zverev Stand: 13.01.2022 08:26 Uhr Olympiasieger Alexander Zverev hat zum Auftakt der Australian Open ein deutsches Duell vor der Brust. Der Tennisprofi aus Hamburg trifft auf Daniel Altmaier. Ein schwereres Los hat Angelique Kerber erwischt.

Die Kielerin bekommt es zunächst mit der routinierten Estin Kaia Kanepi zu tun. Kerber war wegen einer Corona-Infektion im Dezember verspätet nach Melbourne gereist. Die Australian Open beginnen am 17. Januar und dauern bis zum 30. Januar. Weitere norddeutsche Spieler sind nicht am Start. Tobias Kamke könnte es noch ins Hauptfeld schaffen. Der 35 Jahre alte Lübecker trifft am Freitag im Qualifikations-Finale auf Maximilian Marterer.

Djokovic-Teilnahme weiter offen

Eine Entscheidung über die Teilnahme von Titelverteidiger Novak Djokovic an den Australian Open wird nach Informationen der Zeitung "The Age" nicht mehr am heutigen Donnerstag fallen. Einwanderungsminister Alex Hawke werde nicht bis Mitternacht darüber befinden, ob das Visum des Serben annulliert werde oder nicht, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise.

Djokovic war in der vergangenen Woche die Einreise ins Land verweigert worden, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und den Behörden die Dokumentation seiner medizinischen Ausnahmegenehmigung nicht ausreichte. Für sein Verhalten hat der Serbe viel Kritik eingesteckt. Sollte er spielen dürfen, trifft er in Runde eins auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.

