Stand: 27.01.2019 13:29 Uhr

Alster-Damen verlieren Finale denkbar knapp

Titelverteidiger Club an der Alster Hamburg hat das Finale um die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft der Damen denkbar knapp verloren. Die Hanseatinnen unterlagen im Endspiel der 58. Endrunde in Mülheim/Ruhr am Sonntag dem Düsseldorfer HC im Penalty-Schießen mit 1:2. Nach regulärer Spielzeit stand es 5:5 (4:3). Im Shootout traf für Alster nur Anne Schröder, die auch schon am Vortag beim 2:0 (3:3) im Penalty-Schießen gegen den TSV Mannheim keine Nerven gezeigt hatte.

UHC-Herren scheitern - zweite Alster-Chance

Bei den Herren hatte Vorjahressieger Uhlenhorster HC Hamburg durch eine 2:3-Niederlage im Penalty-Schießen gegen den TSV Mannheim die erneute Final-Teilnahme verpasst. Dafür können die Alster-Herren noch den Titel an die Elbe holen. Sie hatten sich im Halbfinale mit 4:3 (1:0) gegen den Münchner SC durchgesetzt und treffen heute um 14.30 Uhr auf den TSV Mannheim.

Weitere Informationen Alsters Hockey-Damen machen Double perfekt Die Hockey-Damen des Clubs an der Alster haben sich ihren ersten Meistertitel im Feldhockey gesichert. Die Wellingsbüttlerinnen siegten im Stadtduell gegen den UHC. mehr Hallenhockey: UHC-Herren und Alster-Damen Meister Die Herren des Uhlenhorster HC sind deutscher Hallenhockey-Meister. Die "Eulen" gewannen das Finale gegen den Club an der Alster, dessen Damen zuvor in ihrem Endspiel triumphiert hatten. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 27.01.2019 | 22:50 Uhr