2:3 in Stuttgart: SSC mit dem Rücken zur Wand

von Henning Strüber, NDR.de

Der SSC Palmberg Schwerin steht im Rennen um die deutsche Volleyball-Meisterschaft mit dem Rücken zur Wand. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski unterlag am Sonntag mit 2:3 (25:22, 23:25, 25:19, 20:25, 9:15) beim MTV Stuttgart. Die Schwäbinnen führen damit nach drei Partien der im Modus "best of five" ausgetragenen Finalserie mit 2:1. Die Norddeutschen benötigen nun zwei Siege in Folge, um doch noch ihren Titel zu verteidigen. Am Donnerstag (18:30 Uhr) treffen beide Teams erneut in Schwerin aufeinander.

Schwerin dominiert Stuttgart

Wie schon in den ersten beiden Begegnungen lieferten sich beide Teams eine hochklassige und stellenweise dramatische Partie. "Die bessere Tagesform entscheidet heute", hatte die Stuttgarter Sportdirektorin Kim Renkema vor dem Match gesagt. Und über weite Strecken des Spiels sah es so aus, als ob die SSC-Spielerinnen die besseren Karten in Händen hielten. Mit stabiler Annahme, druckvollem Aufschlag- und aggressivem Angriffsspiel dominierte der SSC bis auf eine kleinere Schwächephase im zweiten Satz die Partie.

Stuttgart nutzt Schweriner Schwächephase aus

Im vierten Satz schien der SSC bei deutlicher Führung schon auf der Siegerstraße zu sein, den Stuttgarterinnen fehlten die Mittel, doch dann leistete sich Schwerin plötzlich ungewohnte Fehler und gab den Satz doch noch aus den Händen. So hatten die Gastgeberinnen im Tie-Break das Momentum und behielten am Ende die Oberhand. Bei Stuttgart war Sara Wilhite mit 22 Punkten erfolgreichste Spielerin, bei Schwerin McKenzie Adams mit 18 Punkten.

