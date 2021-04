Sieg bei Fischtown Pinguins: Grizzlys Wolfsburg im Halbfinale Stand: 24.04.2021 20:27 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey-Liga das Play-off-Duell mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven für sich entschieden. Die Niedersachsen zogen durch ein 3:2 n.V. (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) ins Halbfinale ein.

Damit können die Niedersachsen weiterhin vom ersten Meistertitel der Clubgeschichte träumen. In der Runde der letzten vier Teams gastieren sie im ersten von drei möglichen Begegnungen am Montag bei den Adler Mannheim. In der leeren Eisarena in Bremerhaven gingen die Grizzlys nach vier Minuten durch Jeffrey Likens in Führung. Max Görtz erhöhte im zweiten Drittel in Überzahl auf 2:0 (29.). Die Pinguins konnten noch im zweiten Durchgang durch Mitch Wahl (34.) verkürzen.

Jan Urbas sorgte 3,2 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit für den 2:2-Ausgleich. In der Extraspielzeit erzielte der Däne Phillip Bruggisser mit einem fulminanten Schuss von der blauen Linie den vielumjubelten Wolfsburger Siegtreffer.

