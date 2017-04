Liveticker

Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Abpfiff! Was für ein Finish in Aue. Hannover sah bereits wie der sichere Sieger aus, ließ so gut wie nichts zu. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit gelingt Nazarov doch noch der Ausgleich. Aue holt damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, Hannover hat die Tabellenführung aus der Hand gegeben.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Abpfiff 2. Spielhälfte

14:55 Uhr - 94. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Tor für Erzgebirge Aue durch Dimitrij Nazarov

14:53 Uhr - 92. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Aue ist jetzt hinten offen. Hannovers Klaus wird auf der rechten Seite geschickt, aber zurückgepfiffen. Abseits.

14:52 Uhr - 91. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Gelbe Karte für Philipp Riese

14:51 Uhr - 91. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Drei Minuten werden nachgespielt.

14:50 Uhr - 93. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Hartherz schießt noch einmal. dann ist das Spiel vorbei.

14:50 Uhr - 89. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Der anschließende Freitstoß für Aue verpufft.

14:49 Uhr - 88. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Gelbe Karte für Florian Hübner

14:49 Uhr - 92. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Kevin Lankford kommt für Marc Schnatterer

14:47 Uhr - 86. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Sören Bertram kommt für Mario Kvesic

14:47 Uhr - 90. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Zwei Minuten Nachspielzeit.

14:46 Uhr - 85. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Aue kommt nochmal nach vorne, mehr als eine Flanke in den leeren Raum von Hertner springt dabei aber nicht raus.

14:46 Uhr - 89. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Bielefeld kommt nicht mal zur hohen Flanke auf Klos in den Sechzehner.

14:44 Uhr - 87. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Ist das dann ein Punktgewinn oder Punktverlust für die Arminia? Immerhin haben die Bielefelder einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Aber gegen zehn Mann machen sie jetzt zu wenig.

14:43 Uhr - 86. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Noch knapp fünf Minuten plus Nachspielzeit.

14:42 Uhr - 85. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Klos geht in der Mitte hoch und köpft Richtung Tor. Da kommt Hemlein fast noch an den Ball, um ins Netz zu verlängern. keeper Müller kann den dann doch abfangen, weil dem Bielefelder die berühmte Fußspitze fehlt.

14:42 Uhr - 81. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Zehn Minuten noch in Aue. Hannover 96 scheint die Sache hier im Griff zu haben. Aue gibt aber nicht auf.

14:41 Uhr - 84. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Ecke für die Arminia.

14:41 Uhr - 84. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Brandy verliert einen Zweikampf und setzt dann etwas übermütig nach.

14:40 Uhr - 84. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbe Karte für Sören Brandy

14:40 Uhr - 79. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Artur Sobiech kommt für Niclas Füllkrug

14:40 Uhr - 79. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Nun doch plötzlich wieder Aue. Rizzoto flankt aus dem Halbfeld aus Kvesic. Der bringt den Kopfball auch aufs Tor, aber Tschauner ist da.

14:39 Uhr - 78. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Wieder Hannover: Harnik setzt sich an der Torlinie durch und spielt den Pass nach innen. Da steht nur niemand.

14:39 Uhr - 82. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Sören Brandy kommt für Reinhold Yabo

14:39 Uhr - 82. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Robert Strauß kommt für Ben Halloran

14:38 Uhr - 82. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Denis Thomalla kommt für John Verhoek

14:38 Uhr - 81. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Auch nicht so einfach für die Arminia. Hinten stehen die Schwaben gut und lauern auf Konter.

14:37 Uhr - 80. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Eine Ecke für die Bielefelder können die Heidenheimer klären.

14:37 Uhr - 80. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Der FCH mach das in Unterzahl aber richtig stark.

14:36 Uhr - 80. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Theuerkauf ist plötzlich durch und dann legt er sich den Ball ein wenig zu weit vor, Davari hat die Kugel, weil er das riecht und rauskommt. Da hätte Theuerkauf aber besser Verhoek im Zentrum mitgenommen.

14:36 Uhr - 75. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Hannover schnürrt Aue in der eigenen Defensive ein. Albonorz sucht Füllkrug in der Mitte, Männel ist da.

14:33 Uhr - 72. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Klaus holt eine Ecke für Hannover raus. Harnik kommt zum Abschluss, allerdings sind zu viele Auer Beine im Weg.

14:33 Uhr - 76. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Mit Klos ist die Arminia jedenfalls deutlich präsenter im gegnerischen Sechzehner.

14:32 Uhr - 75. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Klos, Schütz und Yabo mit schönem Zusammenspiel, dann kommt Müller raus und wirft sich in den Pass von Klos, bevor Yabo diesen am Fünfer verwerten kann.

14:31 Uhr - 70. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Cebio Soukou kommt für Pascal Köpke

14:31 Uhr - 74. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Leandro Putaro kommt für Andreas Voglsammer

14:30 Uhr - 74. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Die Ecke bleibt folgenlos, weil harmlos.

14:30 Uhr - 73. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Börner will mit dem Kopf im eigenen Sechzehner klären, der hohe Ball rutscht ihm aber über den Schädel und geht nur ganz knapp über die Latte des eigenen Tores.

14:29 Uhr - 68. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Hannover ist jetzt klar spielbestimmend. Eine Flanke von Felix Klaus findet in der Mitte keinen Abnehmer. Aue hät mit viel Kampf dagegen, kommt aber nur noch selten zum Zug.

14:29 Uhr - 72. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Bielefeld versucht jetzt natürlich Druck aufzubauen, tut sich damit aber derzeit schwer. Heidenheim macht das jetzt geschickt und hält die Gäste vom eigenen Strafraum fern.

14:26 Uhr - 69. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Verhoek rammt Klos im Mittelfeld weg. Klare gelbe Karte.

14:26 Uhr - 65. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Felix Klaus kommt für Edgar Prib

14:25 Uhr - 68. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbe Karte für John Verhoek

14:24 Uhr - 67. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Griesbeck steigt hart gegen Voglsammer im Mittelfeld ein, trifft aber den Ball. Bereits vorverwarnt sollte man da nicht mit gestrecktem Fuß hin. Gelb kann man geben, muss man nicht.

14:23 Uhr - 62. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Gelbe Karte für Edgar Prib

14:23 Uhr - 66. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbrote Karte für Sebastian Griesbeck

14:23 Uhr - 62. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Auf der anderen Seite gibt es Freistoß für Erzgebirge Aue. Kvesic versucht es aus rund 30 Metern und setzt den Ball deutlich über das Tor.

14:22 Uhr - 65. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Hemlein geht auf der rechten Seite durch, in der Mitte hat sich Klos freigelaufen, trifft aber aus kurzer Distanz den Ball nicht.

14:20 Uhr - 59. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Tor für Hannover 96 durch Martin Harnik

14:20 Uhr - 63. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbe Karte für Fabian Klos

14:19 Uhr - 58. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Im Gegenzug wieder Hannover 96: Prib schickt Albornoz, seine Flanke landet aber in den Armen von Martin Männel.

14:18 Uhr - 61. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Plötztlich geht's hier ab: Klos verlängert die Freistoßflanke von Schütz aus dem Halbfeld über Müller hinweg per Kopf ins Tor.

14:18 Uhr - 61. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Tor für Arminia Bielefeld durch Fabian Klos

14:18 Uhr - 61. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Griesbeck hält den Fuß drauf im Mittelfeld.

14:17 Uhr - 57. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Gute Chance für die Veilchen: Tiffert spielt einen Ball von der rechten Seite in den Fünfmeterraum auf Köpke. Der Auer Stürmer wird jedoch abgedrängt und setzt den Ball knapp neben das Tor. Abstoß.

14:17 Uhr - 60. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbe Karte für Sebastian Griesbeck

14:16 Uhr - 59. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Auf der Gegenseite haut Schütz einfach mal aus 25 Metern drauf, Müller könnte den Ball eigentlich locker wegfausten, aber das Leder rutscht ihm über die Handschuhe und ins Tor.

14:15 Uhr - 59. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Tor für Arminia Bielefeld durch Tom Schütz

14:15 Uhr - 54. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Prib zieht eine Hannoveraner Ecke zu nah vor das Tor, Männel fängt den Ball ab.

14:14 Uhr - 53. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Chance für Hannover! Freitoß für 96 aus dem linken Halbfeld, Füllkrug kommt im Strafraum frei zum Kopfball, setzt den Ball aber über das Tor.

14:14 Uhr - 57. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Aus dem Freistoß nach dem Foul ergibt sich eine Ecke, die Schnatterer hoch hineinschlägt. Im Fünfer kommt Davari wieder nicht an den Ball, Wittek profitiert davon und köpft aus kurzer Disztanz ein.

14:14 Uhr - 57. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Tor für 1. FC Heidenheim durch Mathias Wittek

14:13 Uhr - 56. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Hartherz senst da ziemlich heftig Becker auf der rechten Flanke um.

14:13 Uhr - 56. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbe Karte für Florian Hartherz

14:12 Uhr - 56. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Saibene bringt seinen Brecher im Zentrum.

14:11 Uhr - 55. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Fabian Klos kommt für Michael Görlitz

14:11 Uhr - 50. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Füllkrug klaut Kalig den Ball im Auer Strafraum, kann sich dann aber nicht durchsetzen.

14:10 Uhr - 53. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Voglsammer wird mit dem Rücken zum Tor, aber frei stehend angespielt, ist aber einen halben Meter im Abseits. Bielefeld macht jetzt aber mehr.

14:10 Uhr - 49. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Freistoß für Aue aus dem Mittelfeld: Hinter dem Auer Kopfball ist aber kein Druck, Tschauner nimmt den Ball auf.

14:07 Uhr - 46. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Weiter gehts in Aue! Hannover hat gewechselt: Für Sebastian Maier spielt nun Iver Fossum. Ein positionsgetreuer Wechsel.

14:07 Uhr - 50. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Schnatterer schießt einen Freistoß vom linken Strafraumeck schwach in die Bielefelder Zwei-Mann-Mauer. Heidenheim bleibt aber dran.

14:07 Uhr - 46. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Iver Fossum kommt für Sebastian Maier

14:06 Uhr - 46. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Anpfiff 2. Spielhälfte

14:05 Uhr - 48. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Was ein Pech für Dick: Titsch-Rivero schickt auf der rechten Bahn mit einem Lupfer geschickt Becker. Der geht alleine auf Davari zu und passt dann in die Mitte. Die Kugel fliegt dem zurück gelaufenen Dick vor die Füße und rollt von dort ins Tor.

14:03 Uhr - 47. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Tor für 1. FC Heidenheim durch Florian Dick (Eigentor)

14:02 Uhr - 46. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Beide Teams sind unverändert zurück.

14:02 Uhr - 46. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Weiter geht's.

14:02 Uhr - 46. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Anpfiff 2. Spielhälfte

Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Halbzeit in Aue! Hannover geht mit der ersten Chance durch Anton in Führung. In der Folge ist Aue aber klar am Drücker und kommt schließlich durch Köpke zum verdienten Ausgleich. Hannover gelingt in der Offensive noch nicht allzu viel, Aue hält leidenschaftlich dagegen.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Abpfiff 1. Spielhälfte

13:48 Uhr - 46. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Große Chance für Aue! Köpke kommt im Strafraum frei zum Kopfball, setzt den Ball aber neben das Tor.

13:48 Uhr - 45. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Freistoß für Hannover: Harnik taucht alleine vor dem Tor auf, aber Aues Männel ist eher am Ball und nimmt selbigen auf.

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Abpfiff 1. Spielhälfte

13:45 Uhr - 43. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Hannover kommt kaum noch in die gegnerische Hälfte. Die Defensive um Salif Sané bleibt aber stabil, sodass Aue nicht zum Abschluss kommt.

13:45 Uhr - 45. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Theuerkauf geht nach einem hoch geschlagenen Pass allein auf Davari zu. Doch er schießt am kurzen Pfosten vorbei.

13:45 Uhr - 45. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Gelbe Karte für Ben Halloran

13:45 Uhr - 45. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Halloran sieht Gelb, weil er nach der Unterbrechung einfach auf den Platz läuft ohne sich anzumelden. Das mag der Schiedsrichter gar nicht.

13:44 Uhr - 45. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Slap-Stick im Bielefelder Strafraum, mehrere Spieler werden angeschossen, dann schießt Börner Halloran ins Gesicht bei einem Befereiungsschlag, von dort trudelt die Kugel nicht weit am Kasten vorbei. Doppelt schmerzhaft für Halloran.

13:42 Uhr - 39. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Aue macht sofort weiter Druck. Köpkes Flanke findet jedoch keinen Abnehmer, den zweiten Ball klärt Sané.

13:42 Uhr - 43. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Heidenheim macht jetzt aber Druck, die Arminia kommt nicht mehr hinten raus derzeit.

13:41 Uhr - 42. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Freistoß aus dem Mittelfeld für die Heimmannschaft, Görlitz klärt mit dem Kopf zur Ecke.

13:39 Uhr - 40. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Schnatterer flankt, aber genau in die Arme von Davari.

13:39 Uhr - 36. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Da ist der Ausgleich für Aue! Fandrich spielt einen genialen Pass aus dem Mittelfeld auf Pascal Köpke. Der umkurvt Tschauner und schiebt den Ball ins leere Tor.

13:39 Uhr - 39. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Jetzt hat der FCH mal einen Freistoß hinter dem linken Strafraumeck.

13:38 Uhr - 35. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Tor für Erzgebirge Aue durch Pascal Köpke

13:37 Uhr - 34. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Hannovers Hübner versucht es aus der zweiten Reihe. Wieder gibt es Ecke für Hannover, wieder keine Gefahr für Aue.

13:36 Uhr - 34. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Füllkrugs Flanke von der linken Seite wird von Riese zur Ecke geklärt. Aue kann die Situation aber bereinigen.

13:36 Uhr - 36. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Trotz aller lobenswerten Disziplin der Spieler auf dem Platz - das ist kein Fußballleckerbissen.

13:33 Uhr - 34. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Heidenheim versucht, mit hohen Bällen schnell das Mittelfeld zu überbrücken, um nach den Abprallern sofort ins Gegenpressing zu gehen. Bislang lässt sich die Arminia-Abwehr davon aber nicht überlisten.

13:33 Uhr - 30. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Der Platz in Aue ist sehr nass, immer wieder spritzt Wasser hoch. Das hat zur Folge, dass der Ball nur schwerfällig läuft.

13:31 Uhr - 31. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Auf der Gegenseite irrt Davari durch den Sechzehner, spingt an einer Flanke aus dem Halbfeld vorbei, aber gleich mehrere Heidenheimer können das Leder nicht im verwaisten Kasten unterbringen. Weil sie von der DSC-Abwehr gut gestört werden und diese den Kasten zugestellt hat.

13:31 Uhr - 28. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 10.000 Zuschauer sehen das Duell zwischen Erzgebirge Aue und Hannover 96.

13:28 Uhr - 29. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Görlitz spielt nach Yabo-Pass auf Hartherz fein mit der Hacke auf Hartherz weiter. Dessen Flanke von links ist aber zu flach und versandet.

13:28 Uhr - 25. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Freistoß für Hannover aus dem Halbfeld. Kalig klärt zur Ecke, die aber keine Gefahr für Aues Tor bringt.

13:25 Uhr - 26. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Bielefeld wagt sich mal wieder nach vorne: Görlitz schießt vom linken Strafraumeck, aber zu schwach, um Müller zu gefährden. Der kann sich in aller Ruhe hinfallen lassen und den Ball locker aufnehmen.

13:24 Uhr - 21. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Auch Hannover kommt jetzt wieder nach vorne. Zwingende Aktionen fehlen jedoch.

13:23 Uhr - 23. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Die Kugel segelt auf Kopfhöhe durch den Strafraum, aber kein Spieler bekommt den Schädel an den Ball.

13:22 Uhr - 22. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Ecke für den FCH jetzt.

13:21 Uhr - 18. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Kvesic dringt in den Hannoveraner Strafraum ein, wird aber von Salif Sané abgekocht.

13:21 Uhr - 21. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Schnatterer flankt von der rechten Seite, Verhoek rauscht heran, aber Davari passt auf und faustet den halbhohen Ball weg.

13:19 Uhr - 19. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Wer hohe Bälle sehen will, ist hier genau richtig.

13:17 Uhr - 15. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Freistoß für Aue von der rechten Seite. Fandrich kommt zum Abschluss, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen.

13:16 Uhr - 13. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Die folgende Ecke bringt nichts ein. Aue macht nun aber ordentlich Druck.

13:16 Uhr - 16. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Hier ist es doch sehr viel Leerlauf. Beide Offensiven sind derzeit komplett abgemeldet.

13:15 Uhr - 13. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Riesenchance für Aue!Kvesic zieht aus der Distanz ab, Tschauner kann den Ball nur nach vorne abklatschen lassen. Köpke kommt unbedrängt zum Abschuss, trifft aber nur den Torwart. Da war mehr drin!

13:14 Uhr - 12. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Hannovers Albanorz schubst Nazarov im Strafraum um. Zu wenig aber für einen Elfmeter, sieht auch Schiedsrichter Cortus so.

13:13 Uhr - 13. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Es entwickelt sich ein zünftiges Kampfspiel mit vielen Duellen im Mittelfeld.

13:10 Uhr - 7. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Gelbe Karte für Sebastian Hertner

13:09 Uhr - 10. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Auf der Gegenseite hat Bielefeld die erste Chance: Görlitz flankt von links und in der Mitte verpasst der mitgelaufene Hartherz nur um Zentimeter den Ball mit einer Grätsche.

13:08 Uhr - 6. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Aue drängt sofort auf den Ausgleich. Fandrich kommt im Strafraum mit dem Kopf an Ball, Tschauner kann den Ball aber locker aus der Luft fangen.

13:08 Uhr - 8. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Schnatterer will von der linken Seite flanken, der Ball knallt jedoch an den kurzen Pfosten. Da muss Keeper Davari hin, denn der Ball springt nach vorne in den Fünfer. Glück für ihn, dass da kein Heidenheimer Stürmer ist.

13:07 Uhr - 8. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Heidenheim trifft den Pfosten!

13:06 Uhr - 4. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Aues Hertner foult Maier an der Außenlinie. Prib bringt den Freistoß rein und Anton köpft den Ball oben links ins Tor. Männel hat keine Chance.

13:06 Uhr - 6. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Bielefeld steckt als Vorletzter dagegen mitten im Schlamassel.

13:05 Uhr - 3. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Tor für Hannover 96 durch Waldemar Anton

13:05 Uhr - 6. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Heidenheim kommt etwas besser in die Partie, kann aber natürlich auch befreit aufspielen. Bei 39 Punkte dürfte für den Siebten nichts mehr anbrennen.

13:03 Uhr - 1. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Das Spiel läuft. Aue spielt in lila, Hannover in weiß.

13:03 Uhr - 1. Min. Erzgebirge Aue : Hannover 96 2:2 Anpfiff 1. Spielhälfte

13:02 Uhr - 3. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Es geht direkt hitzig zur Sache. Viel Kampf im Mittelfeld.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 Aue gewinnt die Platzwahl. Hannover stößt an.

13:01 Uhr - 2. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Nur circa 10.000 Zuschauer sind in Heidenheim zu Gast.

13:00 Uhr - 1. Min. 1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld 2:2 Anpfiff 1. Spielhälfte

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Bielefeld gewinnt die Platzwahl, Heidenheim hat Anstoß.

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Schiedsrichter Patrick Alt führt die beiden Teams auf den Platz.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 Und so Hannover 96: Tschauner - Sorg, Hübner, Sané, Albornoz - Anton, Schmiedebach - Harnik, Maier, Prib - Füllkrug

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Die Spieler stehen im Tunnel. Gleich geht es los.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 So tritt Erzgebirge Aue heute an: Männel - Kalig, Riese, Breitkreuz - Tiffert, Kvesic - Rizzuto, Hertner - Köpke, Fandrich - Nazarov

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Die Arminien: Davari - Dick, Behrendt, Börner, Hartherz - Schütz, Prietl - Hemlein, Yabo, M. Görlitz - Voglsammer

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Arminia-Coach Saibene ändert seine Mannschaft auf zwei Positionen: Görlitz und Prietl stehen für Putaro und Salger auf dem Platz.

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Die Heidenheimer Startelf: Müller - Becker, Wittek, Wahl, Feick - Theuerkauf - Schnatterer, Griesbeck, Titsch-Rivero, Halloran - Verhoek

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld FCH-Coach Schmidt muss auf Kleindienst verzichten, er fehlt wegen seiner 5. Gelben Karte. Glück für den Trainer, dass Halloran nach seinem Innenbandriss wieder fit ist und spielen kann. Das ist aber auch die einzige Änderung im Vergleich zum KSC-Spiel.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 Hannover 96 reist mit dem Rückenwind des Derbysieges gegen Braunschweig nach Aue. Zudem kann die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter zumindest bis Montag die Tabellenführung übernehmen.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 Erzgebrige Aue kämpft als Tabellen-16. um den Klassenerhalt. Aus den vergangenen vier Spielen holten die Veilchen neun Punkte. Zuletzt gab es allerdings eine 1:2-Niederlage beim 1. FC Nürnberg.

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld ist dagegen derzeit richtig gut drauf. Zwar kassierten die Ostwestfalen am vergangenen Spieltag eine total unglückliche Niederlage gegen den VfB Stuttgart mit einem 1:2-Knockout in letzter Minute. Aber: zehn Punkte aus den vergangenen vier Spielen ist trotzdem eine starke Ausbeute.

Erzgebirge Aue : Hannover 96 Erst zum zweiten Mal treffen Erzgebirge Aue und Hannover 96 in einem Pflichtspiel aufeinander. Das erste Duell gab es im Hinspiel, Hannover siegte 2:0.

1. FC Heidenheim : Arminia Bielefeld Der 1. FC Heidenheim ist im Jahr 2017 nicht allzu gut drauf, aber am vergangenen Wochenende feierte das Team von Coach Schmidt den zweiten Sieg des Jahres beim KSC. Es fehlt aber noch der erste Heimsieg.