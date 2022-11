THW Kiel: Nerven behalten, Ausrufezeichen gesetzt Stand: 20.11.2022 10:31 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel hat mit dem Auswärtssieg beim SC Magdeburg ein Zeichen gesetzt. Nach einigen Rückschlägen zeigten die "Zebras", dass mit ihnen im Titelkampf zu rechnen ist.

Mit dem 34:33-Sieg an der Börde durfte sich der in der Champions League schwächelnde THW über mehr als einen Achtungserfolg freuen. Kiel holte nicht nur zwei Punkte bei einem direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, es war vielmehr die Art und Weise, die THW-Coach Filip Jicha verzückte.

"Wir haben 40 Minuten lang eine unglaubliche Qualität gezeigt", sagte der ehemalige Welthandballer: "Dann verlieren wir zwar ein bisschen den Faden, haben aber am Ende die Ruhe bewahrt. Ich bin enorm stolz auf meine Mannschaft."

40 Minuten lang hatte sein Team eine exzellente Leistung gezeigt, die er vielleicht selbst so nicht erwartet hatte.

THW-Coach Jicha: "Ein Wahnsinns-Handballspiel"

Obwohl die Kieler es anschließend noch einmal unnötig spannend machten, konnten sie auch aus der Schlussphase Positives mitnehmen: Sie blieben cool genug, um in der hitzigen Atmosphäre den Sieg über die Zeit zu bringen. "Das war ein Wahnsinns-Handballspiel vor einer Wahnsinns-Kulisse", so Jicha.

Der zweimalige Welthandballer Niklas Landin war mit seinen starken Paraden im Tor ein sicherer Rückhalt für Kiel und erhielt dafür von Jicha ebenso ein Sonderlob wie Eric Johansson und Nikola Bilyk, die mit acht bzw. sieben Toren besten THW-Werfer. "Eric hat zum ersten Mal in dieser Halle gespielt. Ich habe in langen Gesprächen versucht, ihn auf das vorzubereiten, was ihn hier erwartet. Es ist unglaublich, was er mit erst 22 Jahren macht", sagte Jicha über den im Sommer gekommenen Dänen.

Bilyk erzielte das letztlich entscheidende Tor, als er sich mit voller Energie in die Magdeburger Abwehr warf und als Rechtshänder mit links abschloss. Ein Treffer, der symbolisch war für den Willen und die Zielstrebigkeit der Kieler an diesem Abend.

Entschieden ist im engen Rennen um die Meisterschaft noch lange nichts. Aber der Erfolg beim SCM könnte für den THW Kiel ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Titel werden.

