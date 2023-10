HSV Hamburg kassiert gegen TVB Stuttgart erste Heimpleite Stand: 12.10.2023 20:42 Uhr Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen müssen. Am Donnerstagabend verloren die Hanseaten vollkommen verdient mit 31:36 (14:19) gegen den TVB Stuttgart.

von Matthias Heidrich

Mit 8:10 Punkten bleiben die Hamburger Tabellenneunter. Erfolgreichste Werfer der Gastgeber waren Casper Mortensen und Dani Baijens mit je sechs Toren. Für die Gäste erzielte Max Häfner sieben Treffer.

Effizient gegen nachlässig hieß es in der ersten Hälfte in Hamburg. Stuttgart, das am vergangenen Sonntag einen 34:31-Heimsieg über die SG Flensburg-Handewitt gefeiert hatte, glänzte mit 83 Prozent Wurfquote, die Gastgeber kamen gerade einmal auf 56 Prozent. Was auch an TVB-Torwart Silvio Heinevetter lag, der in den ersten 30 Minuten sechs Paraden zeigte.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Das war zunächst nicht weiter schlimm für den HSV Hamburg, der nach gut 20 Minuten immerhin mit 12:11 führte. Doch mit einem 6:0-Lauf innerhalb von sechs Minuten zogen die Schwaben auf 17:12 davon und gingen auch mit einer Fünf-Tore-Führung in die Pause.

HSV Hamburg - TVB Stuttgart 31:36 (14:19) Tore HSV Hamburg: Baijens 6, Mortensen 6/2, Lassen 5, Tissier 4, Walullin 3, F. B. Andersen 2, Axmann 2, Severec 1, Vortmann 1, Weller 1

TVB Stuttgart: M. Häfner 7, K. Häfner 6, Laube 6, D. Fernandez 5/2, Pfattheicher 3, Zieker 3, Lönn 2, Maric 2, Nicolaus 2

Zuschauer: 3.004

Nach dem Seitenwechsel wurde es nicht besser beim Team von Trainer Torsten "Toto" Jansen. Der Coach stellte nach 45 Minuten (21:25) auf eine 5-1-Abwehr um, Stuttgart konterte das mit zwei Toren und baute seine Führung auf 27:21 aus (48.). Die Wurfquote der Hanseaten bewegte sich in dieser Phase bei gut 50 Prozent. Damit war kein Blumentopf zu gewinnen. Und auch die Abwehrarbeit der Gastgeber ließ viel zu wünschen übrig.

Weitere Informationen HSV Hamburg müht sich in Hamm eine Pokal-Runde weiter Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen tat sich gegen den Zweitligisten lange schwer und konnte sich erst in der Schlussphase durchsetzen. Zweitligist Lübeck-Schwartau hingegen unterlag Leipzig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 12.10.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga HSV Handball