HSV Hamburg überrollt Melsungen - Hannover-Burgdorf neuer Tabellenführer Stand: 20.03.2025 21:12 Uhr Durch eine bärenstarke Leistung hat der HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga für eine große Überraschung gesorgt. Die Norddeutschen fügten mit 42:32 (19:17) dem bisherigen Spitzenreiter MT Melsungen seine höchste Saisonpleite zu. Die Nordhessen fielen damit in der Tabelle hinter Hannover-Burgdorf zurück.

Die Niedersachsen eroberten den Platz an der Sonne bei den Rhein-Neckar Löwen durch ihren sechsten Sieg in den vergangenen sieben Begegnungen ohne Niederlage mit einem glücklichen 36:35 (21:16). Am Freitag aber können die Füchse Berlin mit einem Erfolg bei Titelverteidiger SC Magdeburg die Spitze übernehmen.

HSVH mit fulminanter zweiter Hälfte

Beste Werfer des Spiels waren mit je neun Treffern der Hamburger Moritz Sauter und der Melsunger Nikolaj Enderleit. Beide Mannschaften gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie. Bei den Gastgebern aus Hamburg fehlten die verletzten Mohamed El-Tayar, Zoran Ilic und Dominik Axmann, die Melsunger mussten unter anderem auf Aaron Mensing, David Mandic und Elvar Örn Jonsson verzichten. Trotz ihrer individuellen Überlegenheit leisteten sich die Gäste zu viele Fehlwürfe und technische Schwächen. Aus einem 14:15 (25. Minute) machten die Hamburger ein 26:19 (38.).

Rhein-Neckar Löwen - TSV Hannover-Burgdorf 35:36 (16:21) Tore Rhein-Neckar Löwen: Knorr 8/3, Forsell Schefvert 6, Kohlbacher 5, More 5/2, Groetzki 3, Lindenchrone Andersen 3, Nothdurft 3, Davidsson 2

Tore Hannover-Burgdorf: Steinhauser 8/4, Uscins 6, Fischer 5, Hanne 4, Solstad 3, Strmljan 3, Stutzke 3, Büchner 2, Feise 1, Kulesch 1

Zuschauer: 7.588

Als die Führung der Hanseaten in der 43. Minute auf 32:21 angewachsen war, nahm MT-Coach Roberto Garcia Parrondo eine Auszeit, um noch einmal gegenzusteuern. Währenddessen feierten die Hamburger Fans unter den 3.692 Zuschauern lautstark ihre Mannschaft. Melsungen fand aber nie zu seiner Linie und kassierte eine verdiente Niederlage. Schon vor der Partie hatten die Hamburger mitgeteilt, dass der Vertrag mit dem dänischen Rechtsaußen Frederik Bo Andersen vorzeitig verlängert wurde. Der 26-Jährige bleibt bis zum Ende der Saison 2027/28.

"Recken" erst souverän, dann mussten sie zittern

Hannover trotze bei den Löwen allen Widrigkeiten. So mussten die Nationalspieler Marian Michalczik und Lukas Stutzke jeweils nach einer Roten Karte frühzeitig vom Feld. Dennoch behauptete sich das Team von Trainer Christian Prokop. Der Erfolg für die vorübergehend deutlich führenden Niedersachsen stand aber bis zur letzten Minute auf der Kippe. Matchwinner beim siebten Auswärtssieg der "Recken" war der achtfache Torschütze Marius Steinhauser. Bei den Löwen verbuchte Nationalspieler Juri Knorr die gleiche Ausbeute.

HSV Hamburg - MT Melsungen 42:32 (19:17) Tore Hamburg: Sauter (9), Tissier (7), Unbehaun (6), Lassen (5), Bo Andersen (4/4 Siebenmeter), Weller (4), Mortensen (3/1), Magaard (2), Valiullin (2)

Tore Melsungen: Enderleit (9), Barrufet (7/4), Svensson (5), Ferreira (4), Kristopans (3), Sipos (2), Balenciaga (1), Ignatow (1)

