European League: Rückschlag für TSV Hannover-Burgdorf Stand: 13.02.2024 20:53 Uhr Den Auftakt in der Hauptrunde der European League hatte sich Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf anders vorgestellt. Am Dienstagabend verloren die "Recken" zu Hause mit 32:38 (17:18) gegen HBC Nantes. Die SG Flensburg-Handewitt empfängt am Abend noch Bjerringbro-Silkeborg.

von Christian Görtzen

Die Niederlage macht es für die Mannschaft von TSV-Trainer Christian Prokop nun deutlich schwerer, das Ziel auf direktem Weg zu erreichen und sich eine Runde zu ersparen. Nur der jeweilige Sieger der vier Vierergruppen zieht direkt ins Viertelfinale des Wettbewerbs ein. Die Zweit- und Drittplatzierten ermitteln rund um die Ostertage in Play-off-Spielen die weiteren vier Teilnehmer.

Die "Recken" haben in der Gruppe I nun 4:2 Punkte auf ihrem Konto und fielen in der Tabelle hinter Nantes zurück. Ihre Pluspunkte hatten die Niedersachsen aus der Vorrunde mitgenommen. Am nächsten Spieltag der European League steht für die TSV die schwere Partie bei den Rhein-Neckar Löwen an.

"Recken" mit Fehlstart Nummer eins...

Den Start in die Partie gegen Nantes verpatzten die "Recken" gründlich. Zu leicht kam der Tabellenzweite der französischen Liga zu Treffern - zum einen, weil die Lücken in der Deckung zu groß waren, und zum anderen, weil der dänische Keeper Simon Gade im TSV-Tor keine Hand an den Ball bekam. Nach dem 3:8 (10.) nahm Prokop eine Auszeit und machte seinen Spielern sehr deutlich, dass sie endlich körperlicher und mutiger spielen sollten. "Das ist ängstlicher Handball", ärgerte sich Prokop.

Dazu kam es mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung. Erst nach einem Sechs-Tore-Rückstand (5:11, 12.), dem Torwartwechsel zu dem danach starken Dario Quenstedt und mit dem wiedergenesenen Nationalspieler Marian Michalczik auf der Mitte lief es plötzlich. Tor um Tor kamen die Niedersachsen näher - und zogen sogar vorbei: Kreisläufer Justus Fischer erzielte das 15:14 (23.). Da Nantes aber stark reagierte und einen 4:0-Lauf hinlegte, lag die TSV nach der Hälfte der Spielzeit mit 17:18 hinten.

...und nach der Pause mit Fehlstart Nummer zwei

Zum Zeitpunkt des Wiederbeginns schien alles möglich, sieben Minuten später sah das schon anders aus. Bei der TSV war nichts zusammengelaufen, bei Nantes umso mehr - und so hieß es in der 37. Minute aus Sicht der Gastgeber 18:25. Damit hatten die Gäste auch schon die Basis für den Gewinn der beiden Punkte gelegt.

TSV Hannover-Burgdorf - HBC Nantes 32:38 (17:18) Tore Hannover-Burgdorf: Fischer (7), Büchner (7), Uscins (4), Hanne (4), Steinhauser (3), Kulesh (3), Strmljan (2), Michalczik (1), Brozovic (1)

Tore Nantes: Minne (10), Avelange (10), Briet (4), Cavalanti (3), Damatrin (3), Mequeda (2), Rivera Folch (2), Bos (2), Toto (2)

Zuschauer: 3.202.

So sehr sich die Niedersachsen danach bemühten, sie kamen nicht mehr heran. Die Partie wurde nicht mehr spannend und war früh entschieden. Bester Werfer des Bundesligisten war Fischer mit sieben Treffern.

Weitere Informationen Olympia-Qualifikation: Hannover fiebert Handball-Fest entgegen In der niedersächsischen Landeshauptstadt werden Mitte März zwei Tickets für Paris vergeben. Die DHB-Auswahl will eines davon. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 13.02.2024 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel TSV Hannover-Burgdorf